Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    കുടുംബശ്രീ: ഉദ്യോഗസ്ഥ അഴിച്ചുപണിക്കൊരുങ്ങി സർക്കാർ

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ല്ല മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ, അ​സി. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ൻ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്
    കുടുംബശ്രീ: ഉദ്യോഗസ്ഥ അഴിച്ചുപണിക്കൊരുങ്ങി സർക്കാർ
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി അ​ഞ്ച് മാ​സം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന കു​ടും​ബ​ശ്രീ മി​ഷ​നി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​രം​ഭി​ച്ചു. സി.​ഡി.​എ​സ് ത​ലം വ​രെ സ​മ​ഗ്ര അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​പ​ടി​യാ​യി കു​ടും​ബ​ശ്രീ മി​ഷ​ന്റെ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, ജി​ല്ല മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, അ​സി. മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ൻ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തും. വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഈ ​ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത. ജി​ല്ല മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​വും അ​സി. മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സു​മാ​ണ് യോ​ഗ്യ​ത. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം സോ​ഷ്യ​ൽ വ​ർ​ക്ക്, റൂ​റ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ്, പ​ബ്ലി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, മാ​നേ​ജ്മെൻറ്, ഇ​ക​ണോ​മി​ക്സ്, സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യാ​ണ് ജി​ല്ല മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത.

    അ​സി. മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​ക്കും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ 14 ജി​ല്ല മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ, 52 അ​സി. മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ൻ നി​യ​മ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് അ​ത​ത് സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ട​ത് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ​വ​രെ ജി​ല്ല മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യും സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യും നി​യ​മി​ച്ച​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും കു​ടും​ബ​ശ്രീ സം​ഘ​ട​ന സം​വി​ധാ​നം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തോ​ടെ ഇ​തി​ൽ പ​ല​രും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി ക​സേ​ര നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഓ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ഇ​തേ​സ​മ​യം, യോ​ഗ്യ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് നി​യ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ൻ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ന്ന മു​റ​ക്കാ​ണ് നി​യ​മ​ന​മെ​ന്നും വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Kudumbashree Staff Reshuffle: Kerala Govt Prepares Major Administrative Overhaul
    Next Story
    X