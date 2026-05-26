പ്ലസ് വണ്ണിന് കൂടുതൽ സ്ഥിരം ബാച്ചുകൾ പരിഗണനയിൽ -വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

പ്ലസ് വണ്ണിന് കൂടുതൽ സ്ഥിരം ബാച്ചുകൾ പരിഗണനയിൽ -വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് കൂടുതൽ സ്ഥിരം ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് സർക്കാറിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അഡ്വ. എൻ. ശംസുദ്ദീൻ.
താൽകാലിക ബാച്ചുകളും അധിക സീറ്റുകളും നേരത്തെ തന്നെ അനുവദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും ഇതുവഴി കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഓപ്ഷനുകൾ മുൻകൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പ്രവേശന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച്, ലഭ്യമാകുന്ന കണക്കുകൾ കൂടി വിലയിരുത്തിയാകും സ്ഥിരം ബാച്ചുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി നടത്തുന്ന കൂട്ടായ ആലോചനകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇത്.
മലബാർ മേഖലയിലുൾപ്പെടെ പ്രത്യേക ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ, സീറ്റുകൾ കുറവുള്ള മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ബാച്ചുകൾ അങ്ങോട്ട് പുനഃക്രമീകരിച്ചു നൽകും.
കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയ ഇതേ രീതി തന്നെയാകും ഇക്കുറിയും പിന്തുടരുകയെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സമയബന്ധിതമായി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
