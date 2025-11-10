Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 4:08 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 4:09 PM IST

    ടി.പി. വധക്കേസ് പ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ സർക്കാർ; സുപ്രീംകോടതിയിൽ മൗനം പാലിച്ച് സ്റ്റാന്‍റിങ് കോണ്‍സല്‍

    നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാറിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കണമെന്ന് കെ.കെ. രമ
    ടി.പി. വധക്കേസ് പ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ സർക്കാർ; സുപ്രീംകോടതിയിൽ മൗനം പാലിച്ച് സ്റ്റാന്‍റിങ് കോണ്‍സല്‍
    Listen to this Article

    ന്യൂഡല്‍ഹി: ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ വധക്കേസ് പ്രതി ജ്യോതി ബാബു സു​പ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ നിലപാട് അറിയിക്കാതെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. ജാമ്യപേക്ഷ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ സർക്കാറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഹാജരായ സ്റ്റാന്റിങ് കോണ്‍സല്‍ നിഷേ രാജന്‍ ഷൊങ്കര്‍ മൗനം പാലിച്ചു.

    കേസില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കണമെന്ന് കെ.കെ. രമ എം.എൽ.എയ​യുടെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. സര്‍ക്കാറിനെ നിര്‍ബന്ധിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

    ജാമ്യത്തെ എതിര്‍ത്ത് സത്യവാങ്മൂലം ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ കെ.കെ. രമക്ക് സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നല്‍കി. ജ്യോതി ബാബുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

    ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേസിലെ 12-ാം പ്രതിയായ ജ്യോതി ബാബു സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ ഫയല്‍ ചെയ്തത്. വിചാരണ കോടതി ജ്യോതി ബാബുവിനെ വെറുതെ വിട്ടതാണെന്നും അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചു.

    TAGS:Kerala Governmenttp casePinarayi VijayanLatest News
    News Summary - Kerala Government fails to respond to bail application of T.P. murder case accused
