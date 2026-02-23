ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമീഷനെ നിയമിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ

ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമീഷനെ നിയമിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുന്നതിനായി പന്ത്രണ്ടാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമീഷനെ നിയമിച്ചു സര്ക്കാര്. മുന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. വി.പി. ജോയി ആണ് ചെയര്മാന്.
അഡ്വ. എം രാജഗോപാലന് നായര്, റിട്ട. അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി ശ്രീലത സുകുമാരന് എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങള്. ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി വി.ആർ. ശോഭ കമീഷൻ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കും. സംസ്ഥാന ബജറ്റില് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിനായി പന്ത്രണ്ടാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമീഷനെ നിയമിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
റിപ്പോര്ട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനകം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കമീഷനോട് നിർദേശിച്ചതായി ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ.എന്. ബാലഗോപാല് വ്യക്തമാക്കി. അത് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കും. കമീഷന്റെ പരിഗണന വിഷയങ്ങള് വ്യക്തമാക്കികൊണ്ട് പ്രത്യേക ഉത്തരവ് ഉടന് ഇറങ്ങും.
