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    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Aug 2026 2:54 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2026 2:54 PM IST

    വഖഫ് വിഷയത്തിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാർ; അമുസ്‌ലിം അംഗത്വം ഒഴിച്ചിടാൻ ധാരണ

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    Kerala State Waqf Board
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    കേരള വഖഫ് ബോർഡ് ഓഫീസ്

    കൊച്ചി: വഖഫ് ബോർഡുകളിലും ട്രിബ്യൂണലുകളിലും അമുസ്‌ലിംകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു. ഇസ്‌ലാമിക നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സമിതികളിൽ മുസ്ലിം ഇതര വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നാണ് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. വഖഫ് ഭൂമി സംരക്ഷണം, ബോർഡിന്റെ അധികാര പരിധി, ഭൂമി തർക്കങ്ങളിലെ സർക്കാരിന്റെയും വഖഫ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെയും ഇടപെടലുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.

    വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ ക്രയവിക്രയങ്ങളിലും തർക്കങ്ങളിലും നിയമപരമായ ചട്ടങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടാതെയും അതേസമയം വഖഫ് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടാതെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    വഖഫ് ട്രിബ്യൂണലുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാനും, ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ രേഖകളിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സ്വീകരിച്ച നടപടികളും സർക്കാർ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. വിഷയത്തിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകളോ അനാവശ്യ ആശങ്കകളോ ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ലെന്നും നിയമപരമായ പരിഹാരത്തിനാണ് മുൻഗണനയെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

    വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷനും അതിർത്തി നിർണയവും വേഗത്തിലാക്കാൻ പ്രത്യേക കർമ്മപദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പരമ്പരാഗതമായി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമികളിൽ റവന്യൂ രേഖകളും വഖഫ് രേഖകളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉന്നതതല സമിതികൾ പരിശോധന നടത്തിവരികയാണെന്നും, ഇതിലൂടെ ഭൂവുടമകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അനാവശ്യ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    കൂടാതെ, വഖഫ് നിയമങ്ങളുടെ മറവിൽ ആർക്കും അർഹമായ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അടിവരയിടുന്നു. ഏതെങ്കിലും പ്രദേശങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റവന്യൂ-വഖഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംയുക്ത പരിശോധനയിലൂടെ കൃത്യമായ അതിർത്തി നിർണയം നടത്തി ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണുമെന്നും കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:Kerala Govtwaqf boardHighCourt of Kerala
    News Summary - Kerala Govt Files Affidavit in HC on Waqf Board Issue
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