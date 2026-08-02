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    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 10:17 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 10:21 PM IST

    തോരാ ദു​രി​തം; മ​ഴ​യി​ൽ ക​ന​ത്ത ന​ഷ്ടം, അ​ഞ്ച് മ​ര​ണം​കൂ​ടി

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    ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ 15 മ​ര​ണം, ആ​റു​പേ​രെ കാ​ണാ​നി​ല്ല, 7674 പേ​ര്‍ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ല്‍, 323 വീ​ടു​ക​ള്‍ ത​ക​ര്‍ന്നു
    തോരാ ദു​രി​തം; മ​ഴ​യി​ൽ ക​ന​ത്ത ന​ഷ്ടം, അ​ഞ്ച് മ​ര​ണം​കൂ​ടി
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    മ​ഴ ശ​ക്​​ത​മാ​യ​തോ​ടെ ക​ട​ലും ക​ലി​യി​ലാ​ണ്. ക​ട​ൽ​​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വ​ലി​യ​തു​റ ക​ട​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്​ മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ക്കു​ന്ന തി​ര​മാ​ല  -പി.​ബി. ബി​ജു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ തീ​വ്ര​മ​ഴ​യു​ടെ ശ​ക്​​തി കു​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും മ​ഴ​ക്കെ​ടു​തി​യും പ്ര​ള​യ​ദു​രി​ത​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. വി​വി​ധ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ഞ്ച് പേ​ർ കൂ​ടി മ​രി​ച്ച​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ മ​ഴ​ക്കെ​ടു​തി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 15 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി ആ​റു പേ​രെ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​ർ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ൽ തോ​ട്ടി​ൻ​ക​ര​യി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കൈ​തേ​രി ഇ​ട​ത്തി​ൽ രാ​രി​ഷ് (45), തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ വി​ഴി​ഞ്ഞം, മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ണാ​താ​യ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങ്​ സ്വ​ദേ​ശി ഫ്രീ​മോ​ൻ (26), അ​ടി​മ​ല​ത്തു​റ സ്വ​ദേ​ശി ആ​ന്റ​ണി (60), പാ​ല​ക്കാ​ട്​ പാ​ല​ക്കു​ഴി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ൽ വീ​ണ്​ ഭാ​നു​പ്രി​യ (40), കു​ള​ത്തി​ൽ വീ​ണ്​ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ മ​ല​പ്പു​റം മ​ഞ്ചേ​രി ക​രി​ക്കാ​ട്​ സ്വ​ദേ​ശി ശ്രീ​ഹ​രി (19) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്.

    കൊ​ല്ലം, ക​ണ്ണൂ​ർ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ട​ലി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ ആ​റു​പേ​ർ​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട റാ​ന്നി​യി​ൽ വെ​ള്ളം ഇ​റ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​റ​ന്മു​ള​യും അ​പ്പ​ർ കു​ട്ട​നാ​ടും ഇ​പ്പോ​ഴും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. മ​ഴ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ 13 പേ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ണ്ട്. മ​ഴ​ക്കെ​ടു​തി​യി​ലും മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ക​ട​പു​ഴ​കി​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് വ​രെ 323 വീ​ടു​ക​ള്‍ ത​ക​ര്‍ന്നു. 30 വീ​ടു​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും 293 എ​ണ്ണം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യും ത​ക​ര്‍ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 273 ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 7674 പേ​രാ​ണ് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. 3049 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 3249 സ്ത്രീ​ക​ളും 1406 കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്.

    പ​ല ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​തി​ശ​ക്ത മ​ഴ തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ച​നം.

    ശക്തമായ മഴ തുടരും; യെല്ലോ അലെർട്ട്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​പാ​ത്തി​യു​ടെ​യും ച​ക്ര​വാ​ത​ച്ചു​ഴി​ച്ചു​ഴി​യു​ടെ​യും സ്വാ​ധീ​ന​ഫ​ല​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​റു​വ​രെ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത. മൂ​ന്ന്,​ ആ​റ്​ തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഓ​റ​ഞ്ച്​ അ​ല​ർ​ട്ടി​ല്ല.
    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി, എ​റ​ണാ​കു​ളം, മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം, തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, ആ​റി​ന്​ മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ യെ​ല്ലോ അ​ലെ​ർ​ട്ടാ​ണ്. ​ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 64.5 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ മു​ത​ൽ 115.5 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കാം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി, എ​റ​ണാ​കു​ളം, തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഓ​റ​ഞ്ച് അ​ലെ​ർ​ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

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    TAGS:Flooddeath tollYellow AlertKerala Rain
    News Summary - മ​ഴ​യി​ൽ ക​ന​ത്ത ന​ഷ്ടം, അ​ഞ്ച് മ​ര​ണം​കൂ​ടി
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