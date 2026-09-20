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    കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമാകുമോ? ഇഎസ്എ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പുതിയ നീക്കം

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    മലയോരമേഖലക്ക് ആശ്വാസം
    ടി.സിദ്ദീഖ്
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    ടി.സിദ്ദീഖ്

    കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ 131 വില്ലേജുകളിലെ ജനവാസ കാർഷിക ഭൂമികളെ പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി ടി. സിദ്ദീഖ്. കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ഏഴാമത് ഇ.എസ്.എ കരട് വിജ്ഞാപനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. ആകെ 9,993.7 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശമാണ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത്. ജൂലൈയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഈ മാസം അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ പരിസ്ഥിതി, കൃഷി, റവന്യൂ മന്ത്രിമാരടക്കം ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധ സമിതിയുമായി നടന്ന ഉന്നതതലയോഗത്തിൽ കർഷകരുടെ ആശങ്കകളടക്കം വ്യക്തമായി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    സംസ്ഥാനത്ത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം തുടരുന്ന കാർഷികമേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ കൃഷിമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൃഷിമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ 'കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള' കൃഷിരീതികളും വിളയിനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾക്കും കൃഷിവകുപ്പ് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല, അമൃത സർവകലാശാല എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി സിദ്ദീഖ് അറിയിച്ചു. ജലസേചന വകുപ്പ്, സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടുന്നതിനുള്ള ദീർഘകാല പ്രതിരോധ റോഡ് മാപ്പും തയാറാക്കിവരികയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളും വിളനാശവും ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സഹായവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - Climate Resilient Farming In Kerala
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