link കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള​ത്തി​നു​ള്ള ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രി​ഹാ​ര വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ ഫ​ണ്ടും (കാം​പ-​കോം​പ​ൻ​സേ​റ്റ​റി അ​ഫോ​റ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഫ​ണ്ട് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ ആ​ൻ​ഡ് പ്ലാ​നി​ങ് അ​തോ​റി​റ്റി) ന​ൽ​കാ​തെ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​വ​ഗ​ണ​ന. വ​ന​ഭൂ​മി വ​നേ​ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തു​ക​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള കാം​പ അ​തോ​റി​റ്റി വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​മാ​യി കേ​ര​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ​രേ​ഖ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 2019-20 കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി 81.59 കോ​ടി കാം​പ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. 2020-21, 21-22, 22-23 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഒ​രു രൂ​പ​പോ​ലും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വ​നം, വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണം. വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് കാം​പ ഫ​ണ്ട് ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2019-20ൽ ​വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി 47,855 കോ​ടി കാം​പ അ​തോ​റി​റ്റി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 2022-23ൽ ​വെ​റും 444 കോ​ടി​യാ​യി ഇ​ത് കു​റ​ഞ്ഞു. 2020-21 കാ​ല​ത്ത് 621 കോ​ടി, 21-22 കാ​ല​ത്ത് 2846 കോ​ടി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. 2019-20ൽ ​മി​ക്ക സം​സ്ഥാ​ന‍ങ്ങ​ൾ​ക്കും 1000 കോ​ടി​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് വെ​റും 81 കോ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്. നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് ഫ​ണ്ട് ല​ഭി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും കേ​ര​ള​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ചെ​റി​യ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഗോ​വ​ക്ക് പോ​ലും ഇ​തേ വ​ർ​ഷം 238 കോ​ടി ന​ൽ​കി. ഒ​ഡി​ഷ -5933, ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് -5791, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്-5196 തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ രാ​ജു വാ​ഴ​ക്കാ​ല കേ​ന്ദ്ര വ​നം, പ​രി​സ്ഥി​തി, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നു സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് ഫ​ണ്ട് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ റേ​ഷ​ൻ വി​ഹി​തം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ടു​ക​ളും ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പു​തി​യ ഫ​ണ്ട് ചു​രു​ക്ക​ലു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. തു​ക ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഹ​രി​യാ​ന, ഹി​മാ​ച​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ്, ഗോ​വ, ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക, മേ​ഘാ​ല​യ, മി​സോ​റം, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ്, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തെ കൂ​ടാ​തെ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ക ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം അ​വ​സാ​ന​മാ​യി 100 കോ​ടി മു​ത​ൽ 1800 കോ​ടി​വ​രെ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

Kerala does not have a 'campa' fund of the Centre