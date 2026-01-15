Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 9:25 AM IST

    കേരള കോൺഗ്രസ്-എം പിന്മാറ്റത്തിനുപിന്നിൽ ഭാവി ഭവിഷ്യത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക; ഒന്നും ഉറപ്പിച്ച് പറയാതെ ജോസ് കെ. മാണി

    കേരള കോൺഗ്രസ്-എം പിന്മാറ്റത്തിനുപിന്നിൽ ഭാവി ഭവിഷ്യത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക; ഒന്നും ഉറപ്പിച്ച് പറയാതെ ജോസ് കെ. മാണി
    കോ​ട്ട​യം: മു​ന്ന​ണി​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​എം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ത​ൽ​ക്കാ​ലം പി​ന്തി​രി​പ്പി​ച്ച​ത്​ ഭാ​വി​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന ഭ​വി​ഷ്യ​ത്തു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക. ത​ങ്ങ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നെ​ന്ന്​ പാ​ർ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും, മു​ന്ന​ണി​മാ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു.

    ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത​താ​ണ്​ ​മാ​ണി​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ കു​ഴ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​പ്ര​ശ്നം. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​എം എ​വി​ടെ​യു​ണ്ടോ അ​വി​ടെ​യാ​കും ഭ​ര​ണം എ​ന്ന ജോ​സി​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ വ​രും​നാ​ളി​ൽ മു​ന്ന​ണി​മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പി​ള​ർ​പ്പി​നു​വ​രെ വ​ഴി​വെ​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​മു​ണ്ടാ​യി.


    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ മു​ന്ന​ണി​മാ​റ്റ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്​ ഇ​ന്ധ​നം പ​ക​രു​ന്ന നി​ല​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ക്രി​സ്ത്യ​ൻ മ​താ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​രു​ടെ​യും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​​ൽ നാ​ലെ​ണ്ണം മു​ന്ന​ണി​മാ​റ്റ​​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. അ​താ​ണ്​ ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി​​യെ​യും ര​ണ്ട്​ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രെ​യും മു​ന്ന​ണി​മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ട​ക്കം ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി​ക്ക്​ വ​ലി​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ബാ​ഹ്യ​സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​യും മാ​റ്റി​ച്ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​രം. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​നും റാ​ന്നി​യി​ൽ വീ​ണ്ടും സാ​ധ്യ​ത പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മോ​ദ്​ നാ​രാ​യ​ണ​നും മു​ന്ന​ണി വി​ടി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ അ​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി​യെ പി​ള​ർ​പ്പി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​ണ്​ ഈ ​പി​ന്മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ച​വി​ട്ടി​പ്പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​വ​രെ​ന്ന്​ പ​ല​കു​റി ജോ​സ്​ പ​റ​യു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​യാ​ൽ പ​ണ്ട​ത്തെ പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ണ്ട്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ നി​ര​ന്ത​ര​പ​രി​ഹാ​സം തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ. മു​ന്ന​ണി മാ​റി​യാ​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ച്ച പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 12 സീ​റ്റാ​ണ്​ മാ​ണി​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​ത്ര​ക്ക്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ കി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​തും ഉ​റ​പ്പ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്രാ​വ​ശ്യം അ​വ​സാ​നം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കു​റ്റ്യാ​ടി​ക്ക്​ പ​ക​രം മ​ല​ബാ​റി​ൽ മ​റ്റൊ​രു സീ​റ്റ്​ കി​ട്ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ന്ന​ണി മാ​റി​യാ​ൽ പാ​ലാ, ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ കൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​പ്പോ​ലെ കോ​ട്ട​യ​ത്തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ​ക്കും മാ​ണി​വി​ഭാ​ഗം എ​ത്തു​ന്ന​തി​നോ​ട്​ വ​ലി​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ല. അ​വ​രു​ടെ ‘പാ​ര’​യും നേ​രി​ടേ​ണ്ട​താ​യി​വ​രും. മാ​ണി​വി​ഭാ​ഗം എ​ത്തി​യാ​ൽ മ​ധ്യ​തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ നീ​ക്കം. വ​രു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യാ​കും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ക്രൈ​സ്ത​വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും മാ​ണി​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചാ​ഞ്ചാ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി.

    16ന്​ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ്റ്റി​യ​റി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Kerala Congress MJose K ManiLDF
    News Summary - Kerala Congress-M is preparing to leave the LDF front
