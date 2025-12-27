Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    തട്ടകത്തിൽ 'കാലിടറി'...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 6:30 AM IST

    തട്ടകത്തിൽ ‘കാലിടറി’ കേരള കോൺഗ്രസ്​-എം

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യം; കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​എം പാ​ലാ​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​രി​ക്കും
    Jose K Mani
    കോ​ട്ട​യം: ആ​ദ്യം നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലം, ഇ​പ്പോ​ൾ പാ​ലാ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും; സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​എ​മ്മി​ന്​ ‘കാ​ലി​ട​റു’​ക​യാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ പാ​ലാ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്നെ​ന്ന്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​എം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നേ​റ്റ ക​ന​ത്ത പ്ര​ഹ​ര​മാ​യാ​ണ്​ നാ​ല്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം ‘സ്വ​ന്തം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ’ ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​എ​മ്മി​ന്‍റെ ഈ​റ്റി​ല്ല​മാ​യ പാ​ലാ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണം 21കാ​രി​യാ​യ ദി​യ ബി​നു പു​ളി​ക്ക​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ന്‍റെ ക​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​എ​മ്മി​ന്​ ക​ന​ത്ത പ്ര​ഹ​ര​മാ​ണ്​ എ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. സ്വ​ത​ന്ത്ര കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യ ബി​നു പു​ളി​ക്ക​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​നാ​ക​ട്ടെ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​എം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി​യോ​ടും സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള മ​ധു​ര​പ്ര​തി​കാ​ര​വു​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റി. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മാ​ണി സി. ​കാ​പ്പ​ന് മു​ന്നി​ൽ പാ​ലാ അ​ടി​യ​റ​വെ​ച്ച കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​എ​മ്മി​ന്​ ഏ​റെ തി​രി​ച്ച​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്​ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തും.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 12 പേ​രെ വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ച്​ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം സീ​റ്റ്​ നേ​ടി​യ മു​ന്ന​ണി​യാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 10 സീ​റ്റ്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​എ​മ്മി​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​എ​മ്മും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച്​ വി​ജ​യി​ച്ച ബി​നു പു​ളി​ക്ക​ക്ക​ണ്ടം, മ​ക​ൾ ദി​യ, സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ബി​ജു പു​ളി​ക്ക​ക്ക​ണ്ടം എ​ന്നി​വ​രോ​ട്​ ശ​ത്രു​ത മ​റ​ന്ന്​ ഒ​രു​മി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​വും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ന​ട​ത്തി.

    എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ത​ന്‍റെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്വ​പ്നം ത​ക​ർ​ത്ത കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​എം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നോ​ട്​ യോ​ജി​ച്ച്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ ബി​നു പു​ളി​ക്ക​ക്ക​ണ്ടം ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​താ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ധാ​ര​ണ​യ​നു​സ​രി​ച്ച്​ സി.​പി.​എം പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി​രു​ന്ന ബി​നു​വി​ന്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ ​മാ​ണി​വി​ഭാ​ഗം നേ​തൃ​ത്വം ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ അ​ത്​ വെ​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ ക​റു​പ്പ്​ വ​സ്ത്രം ധ​രി​ച്ചു​ള്ള ബി​നു​വി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ലെ ​‘പ്ര​തി​കാ​രം’ എ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ്​ സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​യും മ​ക​ളെ​യും കൂ​ട്ടി മൂ​ന്ന്​ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച്​ വി​ജ​യി​ച്ച്​ ബി​നു നി​ർ​ണാ​യ​ക ശ​ക്തി​യാ​യ​ത്. മൂ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ള്ള പു​ളി​ക്ക​ക്ക​ണ്ടം കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യം​ക​ണ്ടി​ല്ല.

    kerala congress mjose k manikottayam District
    News Summary - Kerala Congress-M collapses in Kottayam
