Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 11:00 PM IST

    മൂന്നാം ഇടതുസർക്കാർ ലക്ഷ്യവുമായി​ കേരള കോൺഗ്രസ് എം

    ​കോ​ട്ട​യം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത ഉ​ണ്ടെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ൽ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം. മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ ഇ​ക്കു​റി കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ കൃ​ത്യ​മാ​യി വാ​ങ്ങി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഓ​രോ ജി​ല്ല​യു​ടെ​യും ചു​മ​ത​ല എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​സ് കെ. ​മാ​ണി എം.​പി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ ഗൗ​ര​വ​പൂ​ർ​വം കാ​ണ​ണം. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മി​ക​ച്ച​പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വ​ച്ചാ​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും നേ​ട്ടം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​കും. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം ​ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. എ​ന്നി​ട്ടും പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ത​ത്​ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക് ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി ഭൂ​പ​തി​വ്​ ച​ട്ടം ഭേ​ദ​ഗ​തി തീ​രു​മാ​നം കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ ശ​ക്​​തി​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് മേ​ൽ​ക്കൈ നേ​ടാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം ഉ​പ​ക​രി​ക്കും.

