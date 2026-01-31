Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 10:14 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 10:34 PM IST

    ​വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക്കി​ല്ല; പ​ത്ത്​ സീ​റ്റി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ​​ജോസഫ്; സീ​റ്റ് കോൺഗ്രസ്​ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​റി​യി​ല്ലെന്ന് നേതാക്കൾ

    പി.ജെ ജോസഫ്

    Listen to this Article

    കോ​ട്ട​യം: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ത്ത്​ സീ​റ്റി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി​യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച വേ​ണ്ടെ​ന്നും ഒ​രു സീ​റ്റും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കോ​ട്ട​യ​ത്ത്​ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന പൊ​തു​അ​ഭി​പ്രാ​യം.

    ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും സീ​റ്റു​വി​ഭ​ജ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫി​നെ യോ​ഗം ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ജോ​സ​ഫ്​ വി​ഭാ​ഗം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട നാ​ലു​സീ​റ്റു​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ വ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി​യോ​ഗം ന​ട​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ കു​റി​ച്ച്​ അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ജോ​സ​ഫ്​​ വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​​സ്​ നേ​തൃ​ത്വം ഇ​ക്കാ​ര്യം പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളോ​ട്​​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മോ​ൻ​സ്​ ജോ​സ​ഫ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:kerala congressPJJOSEPHUDFKerala Assembly Election 2026Congress
