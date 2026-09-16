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    വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​ ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ നി​ല​പാ​ടി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ അ​തൃ​പ്തി

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    വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​ ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ നി​ല​പാ​ടി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ അ​തൃ​പ്തി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​കാ​ല​ത്ത്​ ഇ​ടു​ക്കി പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ഒ​രു ജ​ന​റേ​റ്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​ ആ​ക്കം​കൂ​ട്ടു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ നി​ല​പാ​ടി​ല്‍ ക​ടു​ത്ത അ​തൃ​പ്തി​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ല്‍, ജ​ന​റേ​റ്റ​ർ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി നി​ര്‍ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് ന​ല്‍കി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച ഇ​ടു​ക്കി സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​വും സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചേ​ക്കും. പ​രി​സ്ഥി​തി ലോ​ല മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഇ​ടു​ക്കി സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം.

    വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഹ്ര​സ്വ- ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്ത​ത്. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ല്‍ വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന ച​ര്‍ച്ചാ വി​ഷ​യം. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ തു​ട​ക്ക സ​മ​യ​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​യ​ത് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​ക്ക് ഏ​റെ മ​ങ്ങ​ലേ​ല്‍പി​ച്ചെ​ന്ന വി​മ​ര്‍ശ​നം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ധ്യാ​പ​ക റാ​ങ്ക് പ​ട്ടി​ക കാ​ലാ​വ​ധി ആ​റു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ശി​പാ​ര്‍ശ ത​ള്ളി​യ പി.​എ​സ്‌.​സി നി​ല​പാ​ടി​ലും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്ക് അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ മ​റ്റു മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​രാ​യും.

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    News Summary - Kerala CM Upset Over Inactive Idukki Generator Amid Power Crisis
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