    Kerala
    Posted On
    12 May 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    12 May 2026 7:00 AM IST

    ഡൽഹിയിൽ പുതിയ ചർച്ചാ ​നാടകം, കെ.സിക്കുവേണ്ടിയെന്ന് മറുപക്ഷത്ത് ആശങ്ക

    മു​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളെ ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക് വി​ളി​പ്പി​ച്ചു
    ഡൽഹിയിൽ പുതിയ ചർച്ചാ ​നാടകം, കെ.സിക്കുവേണ്ടിയെന്ന് മറുപക്ഷത്ത് ആശങ്ക
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ന്നും പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം മാ​ത്ര​മേ ബാ​ക്കി​യു​ള്ളൂ എ​ന്നു​മ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് പൊ​ടു​ന്ന​നെ വി​ശ​ദ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ല​ക്കം മ​റി​ഞ്ഞ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ കൗ​തു​ക​മു​ണ​ർ​ത്തി.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​രാ​ഞ്ഞ് മു​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി.​എം. സു​ധീ​ര​ൻ, മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി രാ​മ​ച​​ന്ദ്ര​ൻ, കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ, എം.​എം. ഹ​സ​ൻ, പി.​സി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ്, ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ, എ.​പി. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ​ദാ​സ് മു​ൻ​ഷി വി​ളി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ച​ർ​ച്ച ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും ഇ​നി ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം മാ​ത്ര​മേ ബാ​ക്കി​യു​ള്ളൂ എ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ദീ​പ​ദാ​സ് മു​ൻ​ഷി മൂ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് സു​ഗ​മ​മാ​യ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ഫ്ല​ക്സു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നും നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ചി​രു​ന്ന് അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ദീ​പ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യി ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി​യു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും അ​ന്തി​മ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം എ​ന്ന് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​തി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ഈ ​പു​തി​യ വി​ളി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പൊ​തു​വി​കാ​രം മ​റി​ക​ട​ന്ന് എ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ട​നാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന് മ​ണ്ണൊ​രു​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ലു​ള്ള സ്വാ​ധീ​ന​മു​പ​​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സ​മ്മ​ർ​ദ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്റെ​യും ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യു​ടെ​യും പ​ക്ഷം അ​സം​തൃ​പ്ത​രാ​ണ്.

    ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ​യം വെ​ച്ചു​നീ​ട്ടു​ന്ന​ത് കെ.​സി പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​തൃ​പ്തി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ സം​ശ​യ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ആ ​നീ​ക്കം ഫ​ലം ക​ണ്ടി​ല്ല.

    മു​ഖ്യ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ആ​ദ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തു​പോ​ല വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ ഉ​ന്ന​ത നേ​താ​വ് ‘മാ​ധ്യ​മ​’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​തീ​ശ​ൻ അ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​റ്റൊ​രു പേ​രാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ലീ​ഗ് നേ​തൃ​ത്വം അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ വ​ഴ​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്ഷ​ണം കി​ട്ടി​യ​വ​രെ​ല്ലാം എ.​ഐ.​സി.​സി നി​രീ​ക്ഷ​ക​രാ​യ അ​ജ​യ് മാ​ക്ക​ൻ, മു​കു​ൾ വാ​സ്നി​ക് എ​ന്നി​വ​രെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട് അ​ഭി​പ്രാ​യം അ​റി​യി​ച്ചി​രി​ക്കെ, പി​ന്നെ​യും ഒ​രു ച​ർ​ച്ചാ​നാ​ട​കം ആ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി എ​ന്നാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ലു​യ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യം.

    വി​ളി​പ്പി​ച്ച​വ​രി​ൽ കെ.​സി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ​ര​സ്യ നി​ല​പാ​ട് എ​ടു​ത്ത​യാ​ളാ​ണ് ​കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ. പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത് നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​റി​യി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും അ​തേ കാ​ര്യം ത​ന്നെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ​പോ​യി പ​റ​യു​മെ​ന്നും കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ക്കാ​ത്ത മു​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി​യു​മാ​യി ഫോ​ണി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​റി​യു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​വും നി​രീ​ക്ഷ​ക​രെ ക​ണ്ട് നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണ്.

    എം.​പി​മാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് വി​ല​ക്കി​യ ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന് കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കാ​ൻ അ​​തേ നി​​ർ​ദേ​ശം വി​ഴു​ങ്ങേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളെ സ​മ്മ​തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ഒ​രു​വ​ട്ടം കൂ​ടി ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

    TAGS: chennithala, Kerala CM, Congress High Command, VD Satheesan, kcvenugopal
    News Summary - Kerala CM Suspense: Congress High Command Calls Senior Leaders to Delhi Again
