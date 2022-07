പറമ്പിക്കുളം വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടുമ്പോൾ മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്ന്​ മുഖ്യമന്ത്രി; സ്റ്റാലിന് കത്തയച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: പറമ്പിക്കുളം റിസർവോയറിലെ വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടുമ്പോൾ കർക്കശ മുൻകരുതൽ പാലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നദീതീരത്ത്​ വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കണമെന്നും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനയച്ച കത്തിൽ അഭ്യർഥിച്ചു. ഷട്ടർ തുറക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചാകണമെന്ന കർശന നിർദേശം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകണം. പാലക്കാട്‌ ജില്ലയുടെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ തുടരുന്ന കനത്ത മഴ കാരണം റിസർവോയറിൽ ജലനിരപ്പ്​ ഉയരുന്നതിനാൽ ജൂലൈ 18 മുതൽ ചാലക്കുടിപ്പുഴയിലേക്ക് അധിക ജലം ഒഴുക്കി വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്​ കത്തയച്ചത്. Show Full Article

Kerala CM should take precautions while releasing Parambikulam water; A letter was sent to Stalin