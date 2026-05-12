Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുഖ്യമന്ത്രി കസേര...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 May 2026 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 8:51 AM IST

    മുഖ്യമന്ത്രി കസേര ആർക്ക്? അന്തിമ ചർച്ച ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    kerala CM
    cancel

    ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അന്തിമ ചർച്ച ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ. വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാർ, കെ.പി.സി.സി മുൻ അധ്യക്ഷൻമാർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകും. അതേസമയം വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരെ വിളിപ്പിച്ചതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ് വി.ഡി സതീശൻ ക്യാമ്പ്‌

    മുൻ കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻമാരായ വി.എം സുധീരൻ , കെ.മുരളീധരൻ, എം.എം ഹസൻ, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, കെ.സുധാകരൻ എന്നിവരെയാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത്. വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഷാഫിപറമ്പില്‍, പി.സി വിഷ്ണുനാഥ്, എ.പി അനിൽകുമാർ, മുതിർന്ന നേതാവായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെയും വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ഇന്ന് ഹൈക്കമാൻഡുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

    തീരുമാനം വൈകിപ്പിച്ച നേതൃത്വത്തിന്റെ നടപടിയിൽ അതൃപ്തിയുള്ള മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. കെ.സി വേണു ഗോപാലിനെ പിന്തുണക്കുന്ന വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരെക്കൂടി ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചതില്‍ വി.ഡി സതീശന്‍ ക്യാമ്പിന് അതൃപ്തിയുണ്ട്. ജനവികാരം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമെന്നാണ് വി.ഡി ക്യാമ്പിന്റെ സംശയം. കെ.സിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാനാണോ എന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ട്. ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല മറിച്ച് കൂടിയാലോചന നടത്തി എന്ന തോന്നൽ സൃഷ്‌ടിക്കുക മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണ്. ഇതിനായിട്ടാണ് നേതാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതെന്നും ആക്ഷേപവുമുണ്ട്.

    അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം ഇന്നോ നാളെയോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കെ.മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചു.ജനഹിതം കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാവുകയെന്നും കെ.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala CMCongress highcommandUDFKerala
    News Summary - Kerala CM selection; Final discussion in Delhi today
    Similar News
    Next Story
    X