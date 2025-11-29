Begin typing your search above and press return to search.
29 Nov 2025 8:27 PM IST
29 Nov 2025 8:27 PM IST
മുഖ്യമന്ത്രി ഞായറാഴ്ച യു.എ.ഇയിലേക്ക്; ബിസിനസ് പ്രമുഖർ, ഭരണാധികാരികൾ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ചtext_fields
News Summary - Kerala CM pinarayi Vijayan to visit UAE on Sunday; meets business leaders and administrators
തിരുവനന്തപുരം: രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഞായറാഴ്ച യു.എ.ഇയിലേക്ക് തിരിക്കും. തിങ്കൾ, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശന പരിപാടികൾ.
ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ, ബിസിനസ് പ്രമുഖർ, ഭരണാധികാരികൾ എന്നിവരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഗൾഫ് സന്ദർശനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യു.എ.ഇ സന്ദർശനം. ചൊവ്വാഴ്ച മടങ്ങും.
അഞ്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സന്ദർശനം ഇതോടെ അവസാനിക്കും.
