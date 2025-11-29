Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 8:27 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 8:27 PM IST

    മുഖ്യമ​ന്ത്രി ഞായറാഴ്ച​ യു.എ.ഇയിലേക്ക്​; ബിസിനസ് പ്രമുഖർ, ഭരണാധികാരികൾ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച

    Pinarayi Vijayan
    തിരുവനന്തപുരം: രണ്ട്​ ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഞായറാഴ്ച യു.എ.ഇയിലേക്ക് തിരിക്കും​. തിങ്കൾ, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിലേക്ക്​ സന്ദർശന പരിപാടികൾ.

    ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ, ബിസിനസ് പ്രമുഖർ, ഭരണാധികാരികൾ എന്നിവരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഗൾഫ് സന്ദർശനത്തിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യു.എ.ഇ സന്ദർശനം. ചൊവ്വാഴ്ച മടങ്ങും.

    അഞ്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സന്ദർശനം ഇതോടെ അവസാനിക്കും.

