വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രികന് തുണയായി വി.ഡി. സതീശൻ; യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് സ്വന്തം പൈലറ്റ് വാഹനത്തിൽ

വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രികന് തുണയായി വി.ഡി. സതീശൻ; യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് സ്വന്തം പൈലറ്റ് വാഹനത്തിൽtext_fields
കൊച്ചി: കൊച്ചി കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ റോഡിൽ നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവിന് രക്ഷകനായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. മുളവുകാട് സ്വദേശിയും ബൈക്ക് യാത്രികനുമായ ആൽഫി പെരേരയ്ക്കാണ് യാത്രയ്ക്കിടെ അപകടം സംഭവിച്ചത്. റോഡിൽ പരിക്കേറ്റു കിടന്ന ആൽഫിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ആശ്വാസമായി. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തുകൂടി യാത്രാമധ്യേ തന്റെ വാഹനത്തിൽ കടന്നുപോവുകയായിരുന്ന വി.ഡി. സതീശൻ, റോഡിലെ അപകടം കണ്ട് ഉടൻ തന്നെ വാഹനം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും, പരിക്കേറ്റ ആൽഫിയെ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ അടിയന്തര നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വി.ഡി. സതീശന്റെ പൈലറ്റ് വാഹനം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആൽഫി ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണ്.
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