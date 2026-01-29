Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 10:37 AM IST

    പു​തി​യ അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തിക്ക് 100 കോടി; നാല് ഘട്ടങ്ങളായി നടപ്പാക്കും

    Kerala high speed rail project
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വിവാദമായ കെ. റെയിൽ പദ്ധതിക്ക് പകരമായി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പു​തി​യ അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തിക്ക് 100 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ച് സംസ്ഥാന ബജറ്റ്. പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാണ് ബജറ്റ് വിഹിതം അനുവദിച്ചത്. നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.

    തിരുവനന്തപുരം-തൃശ്ശൂർ, തൃശ്ശൂർ-കോഴിക്കോട്, കോഴിക്കോട്-കണ്ണൂർ, കണ്ണൂർ-കാസർകോട് എന്നിങ്ങനെയാണ് നാല് ഘട്ടങ്ങൾ. ഉയർന്ന തൂണുകളിലൂടെയുള്ള ഈ ഗതാഗത സംവിധാനം നഗര മെട്രോ പദ്ധതികളുമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കേന്ദ്ര ഭവന നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം പദ്ധതിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ വ​രെ 583 കി.​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ റീ​ജ​ണ​ൽ റാ​പി​ഡ് ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് സി​സ്റ്റം (ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി.​എ​സ്) പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗമാണ് ത​ത്വ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കിയത്. സി​ൽ​വ​ർ ലൈ​ൻ അ​ർ​ധ അ​തി​വേ​ഗ (സെ​മി ഹൈ ​സ്പീ​ഡ്) പാ​ത​യാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ നി​ർ​ദി​ഷ്ട പ​ദ്ധ​തി അ​തി​വേ​ഗ (ഹൈ ​സ്പീ​ഡ്) പാ​ത​യാ​ണ്. സി​ൽ​വ​ർ ലൈ​നി​ലെ ക​ടു​ത്ത ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​ച്ചും പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ അ​ധി​കം പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ക്കാ​തെ​യും തൂ​ണു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ത്ത് ന​ൽ​കും. ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പി​നെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ത​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ധാ​ര​ണ പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​​വെ​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, വാ​യ്പാ​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ന്തി​മ അ​നു​മ​തി​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    160 - 180 കി.​മീ വേ​ഗം മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 160 - 180 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗം, കു​റ​ഞ്ഞ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ട​വേ​ള, ഉ​യ​ർ​ന്ന യാ​ത്രാ ശേ​ഷി എ​ന്നി​വ അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ൽ (ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി.​എ​സ്) പ​ദ്ധ​തി​യെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ. ഡ​ൽ​ഹി - മീ​റ​റ്റ് ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി.​എ​സ് കോ​റി​ഡോ​ർ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ലൂ​ടെ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ മീ​റ​റ്റ് മെ​ട്രോ എ​ന്ന​ത് ആ​ർ ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി.​എ​സു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സം​വി​ധാ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഗ്രേ​ഡ് - സെ​പ്പ​റേ​റ്റ​ഡ് (തൂ​ണു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി) ആ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ൽ പാ​ത തൂ​ണു​ക​ളി​ലൂ​ടെ

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യും ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, തൂ​ണു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള മോ​ഡ​ലാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഭൂ​മി​യേ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കാ​നും പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ജ​ല​പ്ര​വാ​ഹം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും തൂ​ണു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടെ​യും, ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം എം​ബാ​ങ്ക്മെ​ന്റ്, ട​ണ​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യും ആ​യി​രി​ക്കും.

    ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി.​എ​സ് ന​ഗ​ര മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യു​മാ​യും, ഭാ​വി​യി​ൽ വി​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ട്രോ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി.​എ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്ക​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​കും.

    പ​ദ്ധ​തി​ച്ചെ​ല​വി​ന്റെ 20 ശ​ത​മാ​നം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ, 20 ശ​ത​മാ​നം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ, ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 60 ശ​ത​മാ​നം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വാ​യ്പ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി.​എ​സ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തേ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സർക്കാർ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Kerala high-speed railKerala Budget 2026
