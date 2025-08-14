Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 10:42 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 10:42 PM IST

    സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത: ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം

    സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത: ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി കേ​ര​ളം. 14 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള 99 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​റി​വു​ക​ൾ നേ​ടി. പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം 21ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    83,45,879 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1,50,82,536 ആ​ളു​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി 21,88,398 പേ​രെ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ണ് 2022ൽ ‘​ഡി​ജി കേ​ര​ളം’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ 21,87,966 പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. അ​വ​രി​ൽ 21,87,667 പേ​ർ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത കൈ​വ​രി​ച്ചു.

    99.98 ആ​ണ് വി​ജ​യ ശ​ത​മാ​നം. സ​ർ​വേ​യി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളി​ൽ 90 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള 15,223 പേ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    TAGS:digital literacy
