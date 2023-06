നിയമസഭ കൈയാങ്കളി കേസ്: തുടരന്വേഷണ ഹരജിയിൽ വാദം ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ കൈയാങ്കളി കേസില്‍ തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന സി.പി.ഐ വനിത നേതാക്കളും മുന്‍ എം.എല്‍.എ മാരുമായ ഇ.എസ്. ബിജിമോളും ഗീത ഗോപിയും നല്‍കിയ ഹരജിയിൽ വാദം ബുധനാഴ്ച തന്നെ പറയണമെന്ന് കോടതി. നിയമപരമായി നിലനില്‍ക്കാത്ത ഹരജിയില്‍ കക്ഷി ചേരണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കോടതിയിൽ എത്തുന്നത് കേസ് നടപടികളെ വൈകിപ്പിക്കാനെ കഴിയൂവെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഷിബു ഡാനിയേലാണ് ഹരജി പരിഗണിച്ചത്. കേസിൽ കക്ഷി ചേരണമെന്ന ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ടി.യു രാധാകൃഷ്ണന്‍ സമർപ്പിച്ച ഹരജി കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല. കേസിന്റെ വിചാരണ തീയതി തീരുമാനിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടത് എം.എൽ.എമാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 2015 മാര്‍ച്ച് 13നാണ് ബാര്‍ കോഴക്കേസിലെ ഏക പ്രതിയായ മുന്‍ ധനകാര്യമന്ത്രി കെ.എം മാണിയെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇടത് എം.എല്‍.എമാര്‍ നിയമസഭ തല്ലി തകര്‍ത്തത്. 2,20,093 രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഇടത് എം.എല്‍.എമാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഖജനാവിന് ഉണ്ടാക്കിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവന്‍കുട്ടിക്ക് പുറമെ, മുന്‍ മന്ത്രിമാരായ ഇ.പി. ജയരാജന്‍, കെ.ടി. ജലീല്‍ എം.എല്‍.എ, മുന്‍ എം.എല്‍.എമാരായ കെ. അജിത്, കുഞ്ഞ്അഹമ്മദ്, സി.കെ. സദാശിവന്‍ എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികള്‍. Show Full Article

Kerala Assembly Ruckus case: Arguments on the further investigation petition will be heard on Wednesday