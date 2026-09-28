നിയമസഭാ കൈയാങ്കളി കേസ്: 11 വർഷത്തിന് ശേഷം വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു

നിയമസഭാ കൈയാങ്കളി കേസ്: 11 വർഷത്തിന് ശേഷം വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഏറെ കോലാഹലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച നിയമസഭാ കൈയാങ്കളി കേസിൽ ഒടുവിൽ വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. സുപ്രീംകോടതി വരെ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് കേസ് വിചാരണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സി.ജെ.എം കോടതിയിലാണ് കേസിന്റെ വിചാരണ നടക്കുന്നത്.
2015 മാർച്ച് 13-നായിരുന്നു കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. അന്നത്തെ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ധനമന്ത്രി കെ.എം. മാണി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നിയമസഭയെത്തന്നെ ലജ്ജിപ്പിച്ച കൈയാങ്കളി അരങ്ങേറിയത്. കേസിന്റെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ രണ്ട് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കാനാണ് കോടതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നവംബർ മൂന്നിനാണ് സാക്ഷിവിസ്താരം ആരംഭിക്കുന്നത്.
സംഭവസമയത്തെ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശാരങ്കധരൻ, സഭയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ഡിവിആർ കോപ്പി ചെയ്ത എൻജിനീയർ എന്നിവരെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിസ്തരിക്കുക. മുൻമന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ഈ കേസിൽ പ്രതികളാണ്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ എൽ.ഡി.എഫിലായിരുന്ന സി.പി.ഐ നേതാവും കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയുമായ കെ. അജിത്ത് ഇപ്പോൾ ബിജെപിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
വിവിധ പാർട്ടികളിലായി നിലവിൽ ബി.ജെ.പിയിലും സി.പി.ഐയിലുമൊക്കെയുള്ളവരാണ് കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളത്. കേസിനായി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ. സന്തോഷ് കുമാറിനെ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായിരിക്കുന്ന പല പ്രമുഖരുടെയും രാഷ്ട്രീയ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഈ കേസിലെ വിചാരണയും വിധിയും നിർണായകമാകും.
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