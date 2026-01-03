Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:38 PM IST

    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​: മാ​ർ​ച്ച്​ ആ​ദ്യം വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മു​​ണ്ടാ​യേ​ക്കും, ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു

    Kerala Local Body Election
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ (സി.​ഇ.​ഒ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി​മാ​രു​ടെ​യും യോ​ഗം ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ചേ​ർ​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഡി.​ജി.​പി​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഓ​രോ ജി​ല്ല​യി​ലെ​യും ബൂ​ത്ത് എ​ണ്ണ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്​ നി​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും എ​ണ്ണം, മ​റ്റ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സാ​​​ങ്കേ​തി​ക ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ൽ, ജി​ല്ല​യി​ലെ പൊ​തു​സ്ഥി​തി​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന അ​ജ​ണ്ട.

    സാ​ധാ​ര​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ വി​ന്യാ​സം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ അ​ത​ത് ജി​ല്ല​യി​ലെ പൊ​ലീ​സും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട്​ പ​ട്ടി​ക​ക​ൾ ക​മീ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക്​ അ​യ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​നും ഇ​ട​യാ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ല​ക്ട​റും ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി​യും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി ഒ​റ്റ പ​ട്ടി​ക ന​ൽ​കാ​ൻ നേ​ര​ത്തെ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സി.​ഇ.​ഒ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന്​ കൈ​മാ​റും.

    കേ​ര​ള​മ​ട​ക്കം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ച്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം ഈ ​മാ​സം അ​ഞ്ചി​ന്​ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. സി.​ഇ.​ഒ​ക്ക്​ പു​റ​മേ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സു​ര​ക്ഷ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഡി.​ജി.​പി​യും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. മാ​ർ​ച്ച്​ ആ​ദ്യ​വാ​രം തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വോ​ട്ടി​ങ്​ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി. ഭാ​ര​ത് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സി​ലെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രാ​ണ്​ ​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ട​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ​ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച​ക​ളി​ൽ ചേ​രു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം നി​ർ​ത്തി. അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും​മു​മ്പ്​ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ യോ​ഗം ചേ​രാ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ധാ​ര​ണ. സി.​ഇ.​ഒ ഓ​ഫി​സി​ലെ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ര​ട​ക്കം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തി​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​തി​വാ​ര യോ​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്.

    2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21നാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക. ഇ​തു​പ്ര​കാ​ര​മാ​കും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ എ​സ്​.​ഐ.​ആ​റി​ന്​ സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ബൂ​ത്ത്​ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഒ​രു ബൂ​ത്തി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി 1150 പേ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം പു​തു​താ​യി വ​ന്ന 5003 എ​ണ്ണ​മ​ട​ക്കം 30,044 ബൂ​ത്തു​ക​ളാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. കോ​വി​ഡ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, പ്ര​ധാ​ന ബൂ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക് (25,041)​ പു​റ​മേ ഓ​ക്സി​ല​റി ബൂ​ത്തു​ക​ൾ (15,730) ഉ​ൾ​പ്പെ​​ടെ 40,771 ബൂ​ത്തു​ക​ളാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Election CommissionKerala NewsKerala Assembly Election 2026
