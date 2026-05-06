    Kerala
    Posted On
    date_range 6 May 2026 11:47 PM IST
    Updated On
    date_range 6 May 2026 11:47 PM IST

    വെള്ളാപ്പള്ളിയെ കയറൂരിവിട്ടവർക്ക് കരണത്തടി -ശ്രീനാരായണ സംയുക്​ത യോഗം

    വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ

    കൊ​ച്ചി: വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​നെ ക​യ​റൂ​രി​വി​ട്ട​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ ക​ര​ണ​ത്തേ​റ്റ പ്ര​ഹ​ര​മാ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഫ​ല​മെ​ന്ന് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ സേ​വാ​സം​ഘം, എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം- എ​സ്.​എ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി, ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ സ​ഹോ​ദ​ര ധ​ർ​മ​വേ​ദി, എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി, ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഡ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് പ്ലാ​റ്റ് ഫോം ​എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത യോ​ഗം.

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗ​ത്തി​ലും എ​സ്.​എ​ൻ ട്ര​സ്റ്റി​ലും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​തി​പൂ​ർ​വ​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കണം. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ സ്വാ​ർ​ഥ​താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന്​ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ വ​ശ​ത്താ​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന വേ​ല​ക​ളി​ൽ വീ​ണു​പോ​ക​രു​തെ​ന്നും യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.


    മുഖ്യമന്ത്രി: പറയാതെ പറഞ്ഞ്​ എൻ.എസ്​.എസ്​

    കോ​ട്ട​യം: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ച​ര​ടു​വ​ലി​ക​ളും ക​രു​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്ക​ലും ച​ടു​ല​മാ​യ​പ്പോ​ൾ നി​ല​പാ​ട്​ പ​റ​യാ​തെ പ​റ​ഞ്ഞ്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്.

    പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​ക്തി​യെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കേ​ന്ദ്ര നേ​തൃ​ത്വം ഉ​ചി​ത തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ , ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​രും അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള​വ​രും പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹ​മെ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളോ​ടു​ള്ള വി​യോ​ജി​പ്പ്​ ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ട്. പ​റ​വൂ​രി​ലും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് സ​മ​ദൂ​ര നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക​ണം. ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല യോ​​ഗ്യ​നാ​ണ്. സ​തീ​ശ​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്ക​ണോ എ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​ട്ടെ. അ​വ​ർ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ല്ലേ പ​റ്റൂ.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മാ​റ്റം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ മാ​ത്രം മി​ടു​ക്ക​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​യി ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ്രാ​വ​ശ്യ​വും ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം വേ​ണ​മെ​ന്ന് താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്ന്​ എ​ല്ലാ​വ​രും​കൂ​ടി ത​ന്നെ ക​ളി​യാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ സ​മ​ദൂ​രം തു​ട​രും. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ താ​ൻ ആ​ള​ല്ല. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ നി​ല​വാ​ര​മ​ല്ല ത​ന്റേ​ത്. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സു​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​പ​രി​ധി​വ​രെ പ​ത്ത​നാ​പു​ര​ത്ത്​ ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വാം. അ​വി​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക നി​ർ​ദേ​ശ​മൊ​ന്നും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    TAGS: Kerala Assembly Election 2026, Vellappally Natesan, Assembly Elections 2026
