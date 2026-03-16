    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 March 2026 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 8:38 AM IST

    അറ്റ​കൈക്ക് ഈഴവ കാർഡ് ഇറക്കി കോൺഗ്രസ് എം.പിമാർ

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഈ​ഴ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ബി.​ജെ.​പി വ​ള​രു​മെ​ന്ന് ഒ​രു എം.​പി ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: എം.​പി​മാ​രെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം ക​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ട് എ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ അ​റ്റ​കൈ​ക്ക് ഈ​ഴ​വ കാ​ർ​ഡി​റ​ക്കി എം.​പി​മാ​ർ. പ​തി​വാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് തോ​ൽ​ക്കു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ ജ​യി​പ്പി​ച്ചു​ത​രാ​മെ​ന്ന എം.​പി​മാ​രു​ടെ വാ​ദ​വും അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള നേ​തൃ​ത്വം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​വ​സാ​ന ശ്ര​മ​മെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് ഈ​ഴ​വ കാ​ർ​ഡി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നാ​യ​ർ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നു​ള്ള അ​പ്ര​മാ​ദി​ത്വം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യു​ള്ള ഈ ​വി​ല​പേ​ശ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നാ​യ​ർ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നു​ള്ള പ്രാ​തി​നി​ധ്യം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഈ​ഴ​വ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നി​ല്ലാ​ത്ത​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് എം.​പി​മാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യാ​ൽ മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം നേ​ടാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ണൂ​രും കോ​ഴി​ക്കോ​ടും പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് തോ​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചു​ത​രാ​മെ​ന്ന വാ​ദ​മു​യ​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വ് പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം എം.​പി​മാ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്തു വി​ല​കൊ​ടു​ത്തും ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഓ​രോ സീ​റ്റും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും തോ​റ്റ സീ​റ്റു​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള വാ​ദ​മാ​ണ് കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി​ക്കും എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. ആ ​വാ​ദ​ഗ​തി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​മ​ു​ദാ​യ സ​ന്തു​ല​ന​ത്തി​ന് ത​ങ്ങ​ളെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ക്കു​ക എ​ന്ന വാ​ദം എം.​പി​മാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഈ​ഴ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ത് ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഒ​രു എം.​പി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ താ​ക്കോ​ൽ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​​ൽ നാ​യ​ർ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ, ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് ഈ​ഴ​വ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​​ർ പ്ര​കാ​ശും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നാ​യ​ർ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ല​യെ​ടു​പ്പു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന വാ​ദം. അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​ന് ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​​ണ​യു​മു​ണ്ട്.

    TAGS: congress mps, Kerala News, Kerala Assembly Election 2026
    News Summary - kerala assembly election 2026; Congress MPs put their Ezhava card on the back burner
