Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 8:02 AM IST

    മന്ത്രിമാരെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ സി.പി.ഐ; ഭൂരിപക്ഷം എം.എൽ.എമാർക്കും അവസരം

    മന്ത്രിമാരെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ സി.പി.ഐ; ഭൂരിപക്ഷം എം.എൽ.എമാർക്കും അവസരം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ചേ​ർ​ന്ന സി.​പി.​ഐ നേ​തൃ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നാ​ല്​ മ​ന്ത്രി​മാ​രെ​യും വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ധാ​ര​ണ. കെ. ​രാ​ജ​ൻ (ഒ​ല്ലൂ​ർ), ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ (നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്), പി. ​പ്ര​സാ​ദ്​ (ചേ​ർ​ത്ത​ല), ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി (ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം) എ​ന്നി​വ​ർ അ​താ​ത്​ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും വീ​ണ്ടും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ക. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രി​ൽ വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രെ മു​ഴു​വ​ൻ വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. അ​തി​നാ​യി ര​ണ്ട്​ ടേം ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഇ​ള​വ​നു​വ​ദി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം മൂ​ന്ന്​ ടേം ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഇ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ (കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്), വി. ​ശ​ശി (ചി​റ​യ​ൻ​കീ​ഴ്), ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ (അ​ടൂ​ർ), ജി.​എ​സ്. ജ​യ​ലാ​ൽ (ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ), ഇ.​കെ. വി​ജ​യ​ൻ (നാ​ദാ​പു​രം) എ​ന്നി​വ​ർ​​ക്കു​പ​ക​രം പു​തി​യ​വ​ർ എ​ത്തും. ഇ​വി​ൽ ചി​ല​രെ മാ​റ്റു​ന്ന​ത്​ സീ​റ്റ്​ ന​ഷ്ട​മാ​ക്കു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു​ണ്ട്. ജ​യ​ത്തി​നാ​യി​രി​ക്കും എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും മു​ഖ്യ​പ​രി​ഗ​ണ​ന.

    എ.​ഐ.​വൈ.​എ​ഫ്, മ​ഹി​ള സം​ഘം, എ.​ഐ.​ടി​യു.​സി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​ർ​ഗ ബ​ഹു​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം യു​വ​ത്വ​ത്തി​നും പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. പാ​ർ​ട്ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ മ​ത്സ​രി​ച്ച 25 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണം വെ​ച്ചു​മാ​റു​ന്ന​തും ആ​ലോ​ച​ന​യി​ലു​ണ്ട്​. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​വും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​വു​ക.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ അ​ടു​ത്ത പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​നു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​യ​ർ​ന്നു. ഇ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ യോ​ഗ​വും ചേ​രും.

