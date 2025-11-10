Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 11:55 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 11:55 PM IST

    ഗവ. കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ നിയമനം മരവിപ്പിച്ച് കെ.എ.ടി, മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ

    kerala administrative tribunal stays appointment of gov collage principal
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യും യു.​ജി.​സി ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ ലം​ഘി​ച്ചു​മു​ള്ള ഗ​വ. ആ​ര്‍ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ന്‍സ് കോ​ള​ജ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ൽ​മാ​രു​ടെ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ല്‍ (കെ.​എ.​ടി) മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു.

    ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​വി. ആ​ശ, മെ​മ്പ​ര്‍ കെ. ​പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ബെ​ഞ്ചി​ന്റേ​താ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്. 2022ൽ ​സെ​ര്‍ച് ക​മ്മി​റ്റി യു.​ജി.​സി ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​സ​രി​ച്ച് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 110 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ല്‍ 36 പേ​ര്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​യ​മ​നം ന​ല്‍കി​യ​ത്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ര്‍ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം കു​റ​ച്ച് പേ​രെ കൂ​ടി നി​യ​മി​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ടെ ഇ​ഷ്ട​ക്കാ​രെ തി​രു​കി​ക്ക​യ​റ്റാ​ന്‍ യു.​ജി.​സി ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ച് സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യെ​ക്കൊ​ണ്ട് ചി​ല​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​തി​നെ​തി​രെ 2022ൽ ​സെ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ല​ഭി​ച്ച​വ​ര്‍ വീ​ണ്ടും കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ ലി​സ്റ്റ് റ​ദ്ദാ​ക്കി യു.​ജി.​സി ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ച്ചു​ള്ള സെ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും 2022ൽ ​യു.​ജി.​സി ച​ട്ടം പാ​ലി​ച്ച് സെ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ സെ​ല​ക്ഷ​ൻ കി​ട്ടി​യ 110 പേ​രി​ൽ ഇ​നി​യും നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​രി​ല്‍നി​ന്ന് പു​തി​യ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്താ​നും ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ നേ​ര​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    യു.​ജി.​സി ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം യു.​ജി.​സി കെ​യ​ര്‍ ലി​സ്റ്റി​ലോ സ​മാ​ന റി​വ്യൂ​വി​ലോ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ൽ ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ഇ​തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കോ​ള​ജ് മാ​ഗ​സി​നു​ക​ളി​ല​ട​ക്കം ലേ​ഖ​നം എ​ഴു​തി​യ​വ​രെ​പ്പോ​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് യു.​ജി.​സി ച​ട്ട പ്ര​കാ​രം അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന​ത് മ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​നി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​വ​രെ​യും പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍മാ​രാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന ല​ഘൂ​ക​ര​ണ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ ന​ട​ത്തി​യ നി​യ​മ​ന പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ കോ​ട​തി മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര്‍ക്കു​വേ​ണ്ടി എം. ​ഫ​ത്ത്ഹു​ദ്ദീ​ന്‍ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    TAGS:kerala administrative tribunalGovernment Colleges
