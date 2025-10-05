Begin typing your search above and press return to search.
    കോഴിക്കോട്: കേരള സമൂഹത്തിൽ കോർപറേറ്റ് ആൾദൈവങ്ങൾ പിടിമുറുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന തിരിച്ചടിയെക്കുറിച്ചും ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് ഇടതു ബുദ്ധിജീവിയും എഴുത്തുകാരനുമായ കെ.ഇ.എൻ. കുഞ്ഞഹമ്മദ്. ആൾദൈവമായ അമൃതാനന്ദമയിയെ സർക്കാർ ആദരിക്കുകയും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പുകഴ്ത്തുകയും ഉമ്മവെക്കുകയും ചെയ്തതിനെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

    ‘വാരാദ്യ മാധ്യമ’ത്തിൽ ‘ഇടപെടൽ’ എന്ന പംക്തിയിൽ എഴുതിയ ‘എന്നിട്ടും അവർ പറയുന്നു, അമ്മക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ലത്രെ!’ എന്ന ലേഖനത്തിലാണ് സർക്കാർ നിലപാടിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. അമൃതാനന്ദമയി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാരിന്റെ ആദരം കൈമാറാൻ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ അമൃതാനന്ദമയിയെ ചുംബിച്ചത്.

    ചെറുകിട ദൈവങ്ങളുടെ അന്നം മുട്ടിച്ച്, അവരെ തടവറയിലാക്കുകയോ മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സയിലെത്തിക്കുകയോ ചെയ്ത അതേ സമൂഹം, ഇപ്പോൾ കോർപറേറ്റ് ആൾദൈവങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുകയാണെന്ന് കെ.ഇ.എൻ പറയുന്നു. നവോത്ഥാനവും മാനവികതയും ഈ കോർപറേറ്റ് ആൾദൈവങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി. മതതത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളും മതമില്ലാത്ത തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടും ഇവരുടെ കരുത്ത് വർധിച്ചു. ചോദ്യങ്ങളോ വിമർശനങ്ങളോ അന്വേഷണങ്ങളോ ഇല്ലാതെ, എന്ത് കെട്ടുകഥകളും വെള്ളം കൂട്ടാതെ വിഴുങ്ങുന്നവർ പെരുച്ചാഴികളെപ്പോലെ പെരുകുന്നതായും, 'ആൾദൈവം' എന്ന പ്രയോഗം പോലും മതത്തെ അവഹേളിക്കാനുള്ള 'കമ്യൂ-ജിഹാദി' പ്രയോഗമാണെന്ന് ഫാഷിസ്റ്റ് ചിന്തകർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായും ലേഖനം പറയുന്നു.

    ‘വി​മ​ർ​ശ​ന​ബോ​ധ​ത്തെ തോ​ട്ടി​ലെ​റി​യാ​നു​ള്ള താ​രാ​ട്ടാ​ണ്, അ​ല്ലാ​തെ കാ​ലം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ പാ​ട്ട​ല്ല കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ആ​ൾ​ദൈ​വ വി​മ​ർ​ശ​നം അ​ട്ട​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ൽ, മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, അ​നാ​ഥ​രാ​യ ദ​രി​ദ്ര​ദൈ​വ​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​ര് സ​മാ​ധാ​നം പ​റ​യും. അ​വ​രാ​രും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ൽ പോ​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണോ? മ​ഹാ​ര​ഥ​ന്മാ​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി ജ​ന്മ​ദി​നം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണോ? എ​ന്തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ​വ​രെ മു​ഴു​വ​ൻ പൂ​ട്ടി​യ​ത്? പെ​ട്ടി​പ്പീ​ടി​ക​ക​ൾ വേ​ണ്ട, അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​​ന്റെ ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ൾ മ​തി എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണോ?

    ‘കേരളം പ്രത്യക്ഷത്തിന്നപ്പുറം’ എന്ന പുരോഗമന കലാസംഘം നയരേഖയിലെ കണ്ടെത്തലിന് അടിവരയിടുംവിധമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക ഇടപെടലിന്റെ ശക്തികുറഞ്ഞാൽ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും മ്യൂസിയം പീസാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും, പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി​യു​ടെ ആ​ശ്ലേ​ഷ​ത്തി​നും ആ​ദ​ര​ണീ​യ​നാ​യ സാം​സ്​​കാ​രി​ക വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്റെ ഒ​രു ഉ​മ്മ​ക്കു മു​ന്നി​ലും ഉ​ല​യു​ക​യി​ല്ല.’ -കെ.ഇ.എൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    നവോത്ഥാനത്തിൽനിന്നും പുനരുത്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുനടത്തമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. 'പറച്ചിൽ പുരോഗമനവാദിക'ളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുമ്പോൾ 'ചെയ്യൽ പുരോഗമനവാദികളു'ടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിന്റെ അപായമുന്നറിയിപ്പാണ് കേൾക്കുന്നത്. അമൃതാനന്ദമയിയുടെ ആർ.എസ്.എസ്-സംഘ്പരിവാർ ബന്ധം മറച്ചു​വെക്കാനാവില്ലെന്നും ലേഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുരളി മനോഹർ ജോഷിയുടെ ഏകതായാത്ര ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത് അമൃതാനന്ദമയിയാണ്. തർക്കസ്ഥലം (ബാബരി പള്ളി നിന്നയിടം) ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തിന് കൈമാറണമെന്ന് എൽ.കെ. അദ്വാനി ആവശ്യപ്പെട്ടത് 2005-ൽ നടന്ന അമൃതവർഷ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു. വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന് അമ്മയുടെ പ്രത്യേകമായ ആശീർവാദം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അശോക് സിംഗാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നാണ് 'മക്കൾ' പറയുന്നതെന്ന് കെ.ഇ.എൻ പരിഹസിച്ചു.

    ലേഖനത്തിന്റെ പൂർണരൂപം:

    ന​മ്മ​ൾ എ​ത്ര​യെ​ത്ര ചെ​റു​കി​ട ദൈ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്നം മു​ട്ടി​ച്ചു. ആ ​പാ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രൊ​റ്റ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ പേ​ടി​ച്ച് സ്വ​ന്തം ദൈ​വ​പ്പീ​ടി​ക പൂ​ട്ടി​പ്പോ​യി! ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളും തെ​രു​വു​ക​ളും അ​തോ​ടെ ഏ​റ​ക്കു​റെ ആ​ൾ​ദൈ​വ മു​ക്ത​മാ​യി! ച​ര​ട് മ​ന്ത്രി​ച്ചും ഉ​റു​ക്കു കെ​ട്ടി​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ഊ​തി​യും ത​കി​ട് ചൂ​ടാ​ക്കി​യും ഒ​രു​വി​ധം ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ന്നി​രു​ന്ന എ​ത്ര​യോ പേ​രി​പ്പോ​ൾ പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ണ്. ചി​ല​ർ ത​ട​വ​റ​യി​ലും മ​റ്റു​ചി​ല​ർ മ​നോ​രോ​ഗ ചി​കി​ത്സ​യി​ലും! വാ​ർ​ഡ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ലോ​ക്ക​ൽ ആ​ൾ​ദൈ​വ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ, ഒ​ന്നു​കൂ​ടി വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ലു​താ​യ​ത് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ആ​ൾ​ദൈ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​പോ​ലും സ്​​തം​ഭി​ച്ചു.

    ന​വോ​ത്ഥാ​ന​വും മാ​ന​വി​ക​ത​യും മു​ട്ടു​കു​ത്തി! മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ കി​ട​ന്നു​രു​ണ്ടു. പ​ത്തി​മ​ട​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വ​ൻ​കി​ട ആ​ൾ​ദൈ​വ​ങ്ങ​ൾ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ മു​ഴ​ക്കി. മ​ത​ത​ത്ത്വ​ശാ​സ്​​ത്ര​വും മ​ത​ര​ഹി​ത ത​ത്ത്വ​ശാ​സ്​​ത്ര​ങ്ങ​ളും ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞി​ട്ടും അ​വ​രു​ടെ ക​രു​ത്ത് വ​ർ​ധി​ച്ചു. മു​മ്പ് പ​ത്ത് രൂ​പ​ക്ക് ഉ​ദ്ദി​ഷ്ട​സി​ദ്ധി സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള മോ​തി​ര​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ആ​യി​രം​രൂ​പ വ​രെ​യാ​യി. എ​ന്ത് കെ​ട്ടു​ക​ഥ​യും വെ​ള്ളം​കൂ​ട്ടാ​തെ വി​ഴു​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ നാ​ട്ടി​ൽ പെ​രു​ച്ചാ​ഴി​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ പെ​രു​കി. ചോ​ദ്യ​മി​ല്ല, വി​മ​ർ​ശ​ന​മി​ല്ല, അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മി​ല്ല, അ​തെ അ​തെ എ​ന്ന വി​ഴു​ങ്ങ​ൽ​സ​മ്മ​തം മാ​ത്രം. എ​ന്തി​ന് ആ​ൾ​ദൈ​വം എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗം​പോ​ലും മ​ത​ത്തെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​മ്യൂ-​ജി​ഹാ​ദി പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ചി​ന്ത​ക​ർ ശ​ഠി​ച്ചു.

    എ​ന്തു​മാ​വാം എ​ന്ന അ​ഴ​കൊ​ഴ​മ്പ​നി​സം അ​ര​ങ്ങ് ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്തു​വ​ന്നാ​ലും എ​നി​ക്കാ​സ്വ​ദി​ക്ക​ണം, മു​ന്തി​രി​ച്ചാ​റു​പോ​ലു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം എ​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​റു​ക​യാ​ണ്. ത​ന്ത്രി​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​യെ​ന്നു​മു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ല. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യെ​ന്നും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യെ​ന്നു​മു​ള്ള അ​ന്ത​ര​മി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ൾ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും പു​ന​രു​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള തി​രി​ച്ചു​ന​ട​ത്ത​മാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും, അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള വീ​ഴ്ച​യാ​ണ് വാ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ‘പ​റ​ച്ചി​ൽപു​രോ​ഗ​മ​ന​വാ​ദി​’ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ, ‘ചെ​യ്യ​ൽപു​രോ​ഗ​മ​ന​വാ​ദി​’ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​യു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​പാ​യ​മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ന്റെ മ​ണി​മു​ഴ​ക്ക​മാ​ണ് കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​നു​ഗ്ര​ഹ​നി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു​പോ​വു​ന്ന​തി​ന്റെ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​യാ​ണ് പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​പോ​ലെ പ​ട​രു​ന്ന​ത്. വി​മ​ർ​ശ​ന​ബോ​ധ​ത്തെ തോ​ട്ടി​ലെ​റി​യാ​നു​ള്ള താ​രാ​ട്ടാ​ണ്, അ​ല്ലാ​തെ കാ​ലം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ പാ​ട്ട​ല്ല കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ആ​ൾ​ദൈ​വ വി​മ​ർ​ശ​നം അ​ട്ട​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ൽ, മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, അ​നാ​ഥ​രാ​യ ദ​രി​ദ്ര​ദൈ​വ​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​ര് സ​മാ​ധാ​നം പ​റ​യും. അ​വ​രാ​രും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ൽ പോ​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണോ? മ​ഹാ​ര​ഥ​ന്മാ​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി ജ​ന്മ​ദി​നം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണോ? എ​ന്തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ​വ​രെ മു​ഴു​വ​ൻ പൂ​ട്ടി​യ​ത്? പെ​ട്ടി​പ്പീ​ടി​ക​ക​ൾ വേ​ണ്ട, അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​​ന്റെ ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ൾ മ​തി എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണോ?

    ‘കേരളം പ്രത്യക്ഷത്തിന്നപ്പുറം’ എന്ന പുരോഗമന കലാസംഘം നയരേഖയിലെ കണ്ടെത്തലിന് അടിവരയിടുംവിധമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക ഇടപെടലിന്റെ ശക്തികുറഞ്ഞാൽ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും മ്യൂസിയം പീസാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും, പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി​യു​ടെ ആ​ശ്ലേ​ഷ​ത്തി​നും ആ​ദ​ര​ണീ​യ​നാ​യ സാം​സ്​​കാ​രി​ക വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്റെ ഒ​രു ഉ​മ്മ​ക്കു മു​ന്നി​ലും ഉ​ല​യു​ക​യി​ല്ല.

    ജ​ന​കീ​യ അ​ധി​കാ​രം കൊ​ള്ള​രു​താ​യ്മ​ക്കു​മു​ള്ള എ​ക്സ്​​ക്യൂ​സ​ല്ല, അ​താ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സൂ​ക്ഷ്മ​ജാ​ഗ്ര​ത​യാ​ണ്. 2004ൽ ​അ​ന്ന​ത്തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി-​ഭ​ക്ത​നാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു- അ​മ്മ​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. രോ​ഷാ​കു​ല​നാ​യ അ​ഴീ​ക്കോ​ട് മാ​ഷ് അ​തി​നെ​തി​രെ ഒ​രു പ്ര​ബ​ന്ധം എ​ഴു​തി. ആ ​പ്ര​ബ​ന്ധം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പി​ന് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു. ഉ​ട​ൻ വ​രു​മെ​ന്ന് മാ​ഷ് ക​രു​തി. വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​യ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ആ​ൾ​ദൈ​വം എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ ഭ​യ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കാ​ന​ല്ല, എ​ന്തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​ന്ന ആ ​ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പ് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ആ ​ആ​ൾ​ദൈ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചൊ​രു പ്ര​ബ​ന്ധം​പോ​ലും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത്.

    അ​ഴീ​ക്കോ​ട് മാ​ഷ് എ​ഴു​തി: മാ​താ അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ല നി​ഗൂ​ഢ​വ​സ്​​തു​ത​ക​ളും പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഒ​രെ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ ന​മ്മു​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി (ആ​ന്റ​ണി) അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി അ​റി​യു​ന്നു. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ക​രു​ണാ​വാ​രി​ധി​യും സ്​​നേ​ഹ​മ​യി​യു​മാ​യ മാ​താ​വ് ഈ ​രോ​ഷ​പ്ര​ക​ട​നം വേ​ണ്ടെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല? എ​നി​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ചെ​റി​യൊ​ര​ഹ​ങ്കാ​രം എ​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​അ​ഹ​ങ്കാ​രം ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ടു. നി​ർ​ബ​ന്ധം​മൂ​ലം ഞാ​ൻ പ​തി​വാ​യെ​ഴു​തു​ന്ന ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പി​ലേ​ക്ക് ഇ​ത് ഞാ​ൻ ആ​ദ്യം അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു. അ​വ​ർ ഇ​ത് മ​ട​ക്കി അ​യ​ച്ചു.

    എ​ന്റെ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ നീ​ണ്ട സാ​ഹി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു ലേ​ഖ​നം മ​ട​ങ്ങി​വ​രു​ന്ന​ത്. കാ​ര​ണം അ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ പ​ത്ര​ത്തെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. മാ​താ​വി​ന്റെ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ക എ​ത്ര​യോ കോ​ടി​രൂ​പ​യു​ടെ പ​ര​സ്യം വേ​ണ​മോ അ​ഴീ​ക്കോ​ടി​ന്റെ ലേ​ഖ​നം വേ​ണ​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, അ​മൃ​താ​മാ​താ​വി​നെ അ​വ​ർ ആ​ലിം​ഗ​നം ചെ​യ്തു. ന​ന്നാ​യി, എ​ന്നെ ഇ​ന്നോ​ളം ആ​രും ആ​ലിം​ഗ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

    പ​ക്ഷേ, മാ​താ​വി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ താ​ത്ത്വി​ക​രീ​തി​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ബ​ന്ധം, എ​ത്ര​യോ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ഴു​തി​വ​രു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ എ​ഴു​തി​യാ​ൽ​പോ​ലും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്​​ഥി​തി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ നാം ​കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഇ​താ​ണോ അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ രൂ​പം? ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പി​ച്ച ആ​ശ​യ​പ്ര​ചാ​ര​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം പ​ണ​വും അ​ധി​കാ​ര​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഭ​ക്ത​ശ​ക്തി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക​റി​യാം. ആ ​കൂ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണോ അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി​യു​ടെ ഇ​രി​പ്പ്! മാ​താ​വ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​ന്റ​ണി​പ്ര​ഭൃ​തി​ക​ളാ​യ അ​നു​യാ​യി​വൃ​ന്ദ​വും ഇ​തി​ന് മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ന​ന്ന് (ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി മാ​ർ​ച്ച് 24, 2004).

    അ​വ​ര​ന്ന് എ​ന്ത് മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു എ​ന്ന​റി​യി​ല്ല! നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​മു​മ്പ് അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി​മ​ഠം പ​രി​ഭ​വി​ച്ച​ത് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ട​ത്ര പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ലി​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് വ​ൻ പി​ന്തു​ണ കി​ട്ടു​ക​യും വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​ഹി​ക്കും​വി​ധ​മു​ള്ള പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​ര​വ​സ്​​ഥ​യാ​ണ്. ഏ​ത് വ​കു​പ്പി​ൽ​പെ​ട്ട ആ​ൾ​ദൈ​വ​ങ്ങ​ളും നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​മ്പോ​ള ആ​ത്മീ​യ​ത​യി​ലാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മ​താ​ത്മ​ക​മോ മ​ത​ര​ഹി​ത​മോ ആ​യ ഒ​രാ​ത്മീ​യ​ത​യെ​യും ആ​ൾ​ദൈ​വ ആ​ത്മീ​യ​ത​ക്ക് അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വാ​ത്ത​ത്.

    വ​ൻ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളും നാ​നാ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര പി​ന്തു​ണ​യും വ്യ​ക്തി​കേ​ന്ദ്രി​ത ഉ​പ​രി​പ്ല​വ ഭ​ക്തി​യും ഇ​ല്ലാ​താ​യാ​ൽ ഏ​ത് ആ​ൾ​ദൈ​വ വ്യ​വ​സാ​യ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​വും. മ​താ​ത്മ​ക ആ​ത്മീ​യ​ത​ക്കും മ​തേ​ത​ര ആ​ത്മീ​യ​ത​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ വ​ൻ​മ​തി​ലു​ക​ളി​ല്ല. ഒ​രാ​ൾ അ​ഗാ​ധ മ​ത​വി​ശ്വാ​സി​യാ​വു​മ്പോ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യും, മ​തേ​ത​ര ആ​ത്മീ​യ​ത​യി​ൽ സ്വ​യ​മ​റി​ഞ്ഞും അ​റി​യാ​തെ​യും എ​ത്തി​ച്ചേ​രും. അ​തു​പോ​ലെ മ​ത​ര​ഹി​ത​രും അ​ഗാ​ധ​മാ​യ സ്വ​യം​ബോ​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​ച്ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ, സ്വ​യം ആ​ത്മീ​യ നി​ർ​വൃ​തി​യി​ൽ അ​നു​ഭൂ​തി​പ്പെ​ടും.

    മ​തേ​ത​ര ആ​ത്മീ​യ​ത പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത മ​ത​ര​ഹി​ത​രു​ടെ മാ​ത്രം അ​നു​ഭൂ​തി ലോ​ക​മ​ല്ല. നീ​തി ആ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​യാ​ണോ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്, സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്മ​ക പ്ര​യോ​ഗം ഏ​തൊ​രു ജീ​വി​ത​ത്തെ​യാ​ണോ സൂ​ക്ഷ്മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്, അ​ധി​കാ​ര ഭാ​രം ആ​രി​ൽ​നി​ന്നാ​ണോ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​വു​ന്ന​ത്, അ​പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷ വി​ഷ​മു​ക്ത​മാ​വു​ന്ന വാ​ക്കി​ലും ചെ​യ്തി​യി​ലും നി​ന​വി​ലും കി​നാ​വി​ലും ആ​രാ​ണോ ഉ​ന്മ​ത്ത​മാ​വു​ന്ന​ത്, അ​വ​രൊ​ക്കെ​യും ഭൗ​തി​ക​ത​യും ആ​ത്മീ​യ​ത​യും ഒ​രേ​സ​മ​യം അ​നു​ഭ​വി​ക്കും. മു​ത്താ​കും മു​മ്പ് ഒ​രു മ​ഞ്ഞു​തു​ള്ളി​ക്ക് അ​ന​വ​ധി ക​ട​മ്പ​ക​ൾ ക​ട​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് മി​ർ​സാ​ഗാ​ലി​ബ്.

    വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത ചി​റ​കു​ക​ളി​ൽ അ​ധി​ക​ദൂ​രം ആ​ർ​ക്കും പ​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ജി​ബ്രാ​നും! അ​പ​ര​നു​വേ​ണ്ടി അ​ഹ​ർ​നി​ശം പ്ര​യ​ത്നം കൃ​പ​ണ​ത വി​ട്ടു കൃ​പാ​ലു ചെ​യ്തി​ടു​ന്നു എ​ന്ന് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​ദേ​വ​ൻ. മ​ത​മു​ള്ള​വ​രും മ​ത​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​ർ​വ മ​നു​ഷ്യ​രും കൃ​പാ​ലു​വാ​യാ​ൽ അ​തോ​ടെ മ​ത ആ​ത്മീ​യ​ത, മ​തേ​ത​ര ആ​ത്മീ​യ​ത എ​ന്ന വി​ഭ​ജ​നം പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​വും. സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ തു​ട​രും. അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ഴ്വ​ര​ക​ളി​ൽ ത​ർ​ക്കം തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ, ആ​ത്മ​സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യാ​ൽ മാ​ത്രം; അ​പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷ​പോ​രി​ല്ലാ​ത്ത സ്​​നേ​ഹ​സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വും. അ​താ​വ​ട്ടെ വ്യ​ത്യ​സ്​​ത ആ​ത്മീ​യാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ പോ​ഷി​പ്പി​ക്കും, വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും. ആ​ൾ​ദൈ​വ​ങ്ങ​ളെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പോ​ള മ​ത പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ​ക്ക് ത​ല​കു​ത്തി​നി​ന്നാ​ൽ​പോ​ലും, ഒ​രു​വി​ധ ആ​ത്മീ​യ​ത​യി​ലേ​ക്കും വി​സ്​​തൃ​ത​പ്പെ​ടാ​നാ​വി​ല്ല.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​ൾ​ദൈ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ എ​ത്ര​യോ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ദി​വ്യാ​ത്ഭു​ത അ​നാ​വ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ, വി​മ​ർ​ശ​ക​ൻ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ഞാ​നും മു​മ്പ് ര​ണ്ട് പു​സ്​​ത​കം എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്തു. അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം, Amrithanandamayi: The secret agent of Sangh Parivar. മൈ​ത്രി ബു​ക്സാ​ണ് ഇ​രു​പ​തു കൊ​ല്ലം മു​മ്പ് ര​ണ്ടും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഡോ. ​എ​ച്ച്. ന​ര​സിം​ഹ​യ്യ, ഡോ. ​എ.​ടി. കോ​വൂ​ർ, ശ്രീ​നി പ​ട്ട​ത്താ​നം, യു. ​ക​ലാ​നാ​ഥ​ൻ, മു​കു​ന്ദ​ൻ സി. ​മേ​നോ​ൻ, ജെ. ​രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, സു​കു​മാ​ർ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്, സ​ക്ക​റി​യ, കെ. ​വേ​ണു, ഡോ. ​പി.​കെ. പോ​ക്ക​ർ, പു​ത്ത​ല​ത്ത് ദി​നേ​ശ​ൻ, പി.​എം. മ​നോ​ജ്, എം.​കെ. ജ​യ​രാ​ജ്, റെ​നി ജോ​ർ​ജ്, ജ​യേ​ഷ് കെ. ​കെ., ആ​ർ. ജി​ലാ​സ​ർ ക​ല്ല​ടി​യി​ൽ, കൈ​ന​ക​രി വി​ക്ര​മ​ൻ, മു​സ്​​ത​ഫ ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യ​തി​ന്റെ സാ​രാം​ശം ഒ​റ്റ​വാ​ക്കി​ൽ ഒ​തു​ക്കി​യാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ ജ​യി​ൻ​രാ​ജി​ന്റെ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട, വ​ല്യ ഡെ​ക്ക​റേ​ഷ​ൻ ഒ​ന്നും വേ​ണ്ട; സു​ധാ​മ​ണി എ​ന്ന ഫേ​സ്​​ബു​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ലെ​ത്തും.

    അ​ന്ന്, അ​താ​യ​ത്, അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നും മു​മ്പ്, ‘അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം’ എ​ന്ന പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ന്, എ​ഡി​റ്റ​ർ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ഞാ​നെ​ഴു​തി​യ ആ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും, ഒ​ന്നി​നും വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല, സാം​സ്​​കാ​രി​ക​മാ​യി ന​മ്മ​ളെ​വി​ടെ​യെ​ത്തി എ​ന്ന​റി​യാ​നും സ്​​മ​ര​ണ​ക​ൾ​ക്കെ​ങ്കി​ലും കാ​വ​ൽ​നി​ൽ​ക്കാ​നും വേ​ണ്ടി ആ ​ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ പ്ര​ബ​ന്ധ​ത്തി​ലെ കു​റ​ച്ചു​ഭാ​ഗം മാ​ത്രം എ​ടു​ത്തു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ‘ഐ​ക്യ​കേ​ര​ള​മു​ണ്ടാ​യ​ത് മ​ല​യാ​ള​ത്ത​നി​മ​യു​ടെ അ​ക​ത്ത​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ; ഇ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളി മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ലെ വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ന​വ​മാ​ന്യ​ത പൂ​ക്കു​ന്ന​ത് ആം​ഗ​ല പൊ​ങ്ങ​ച്ച​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ൾ​ദൈ​വ​പ്രൗ​ഢി​ക​ളി​ലും വെ​ച്ചാ​ണ്. ഐ​ക്യ​ഗീ​തി​ക​ളി​ല​ല്ല, സ​ങ്കു​ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​​ ച​ങ്ങ​ല​ക്കി​ലു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളി​ൽ പ​ല​രും പു​ള​കം​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. ന​ര​ച്ച പ​ഴ​യ ജാ​തി​ക്കൊ​പ്പം, തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ന​വ​ജാ​തി​ക​ളും ശ​ക്തി​യാ​ർ​ജി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. തൊ​ട്ടു​കൂ​ടാ​ത്തോ​ർ തീ​ണ്ടി​ക്കൂ​ടാ​ത്തോ​ർ ദൃ​ഷ്​​ടി​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ​പോ​ലും ദോ​ഷ​മു​ള്ളോ​ർ പെ​രു​കു​ക​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    സ്​​നേ​ഹം ന​ര​ക​ത്തി​ൻ ന​ടു​വി​ൽ സ്വ​ർ​ഗ​ഗേ​ഹം പ​ണി​യും പ​ടു​ത്വം എ​ന്ന വി​വേ​ക​മാ​ണ് ഭ്രാ​ന്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ കു​ത്തി​യൊ​ഴു​ക്കി​ൽ ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​ത്. എ​വി​ടെ​ന്റെ കി​നാ​ക്ക​ൾ വി​ത​ച്ചോ​രി​ടി​മി​ന്ന​ലു പൂ​ക്കും വാ​നം എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു കേ​ഴാ​ൻ​പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​രാ​യി വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​ര​വ​സ്​​ഥ​യെ ആ​ശ്ലേ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ്, അ​മ്മ​ദൈ​വ​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക​ൾ നി​വ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ട്ടി യൂ​നി​യ​ൻ ഒ​ക്കെ ശ​രി, എ​നി​ക്കി​ത്തി​രി ജ്യോ​തി​ഷ​വും മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​വു​മൊ​ക്കെ​യു​ണ്ട് എ​ന്ന് പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പു​ള​കി​ത​രാ​കു​ന്ന ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ്യ​വ​സ്​​ഥ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​ധി​പ​ത്യം സ്​​ഥാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജീ​വി​തം അ​നു​ദി​നം ദൈ​വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​ർ അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാം​വി​ധം അ​ഗാ​ധ​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ദൈ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ന​ല്ല മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ജി​ന്ന്, ഭൂ​ത ​േപ്ര​ത പി​ശാ​ചു​ക്ക​ളെ കു​ടി​യി​റ​ക്കു​ന്ന ത​ങ്ങ​ളു​പ്പാ​പ്പ​യു​ടെ ഉ​റു​ക്ക്, പാ​ലു കു​ടി​ക്കു​ന്ന ഗ​ണ​പ​തി, ചോ​ര കു​ടി​ക്കു​ന്ന യ​ക്ഷി, യാ​ഗം ന​ട​ത്തി മ​ഴ​പെ​യ്യി​ക്കു​ന്ന ചോ​മാ​തി​രി, സ്വ​യം​ഭ​ര​ണാ​വ​കാ​ശ​മു​ള്ള വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത വാ​ർ​ഡ് ദൈ​വ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഗോ​ള​മാ​ന​മു​ള്ള വ​ൻ ദൈ​വ​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​രു​ടെ ലോ​ക്ക​ൽ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ, ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ... എ​ങ്ങും ആ​ത്മീ​യ​സാ​ഗ​രം അ​ല​യ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മെ​തി​യ​ടി, തു​പ്പ​ൽ കോ​ളാ​മ്പി, പൊ​ട്ട​ക്കി​ണ​ർ കെ​ട്ടു​പ​ഴ​ക്ക് തു​ണി തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ഴം​ച​ര​ക്കു​ക​ളെ​ല്ലാം പ​വി​ത്ര​വ​സ്​​തു​ക്ക​ളാ​യി എ​ത്ര പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ് രൂ​പം​മാ​റു​ന്ന​ത്. ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ച​പ്പു​ച​വ​റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ളെ ഒ​രു തു​പ്പ​ൽ​കോ​ളാ​മ്പി ദൈ​വം ത​ല​പൊ​ക്കി​യാ​ൽ അ​തി​നു മു​ന്നി​ലും ത​ല​താ​ഴ്ത്തി കൈ​കൂ​പ്പി നി​ൽ​ക്കാ​നാ​ളു​ണ്ടാ​കും! മ​ത-​ജാ​തി സ​ങ്കു​ചി​ത​ത്വ​ത്തെ കീ​റി​മു​റി​ച്ചു കു​തി​ച്ച കേ​ര​ളം ഇ​പ്പോ​ൾ കി​ത​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ത്ര ഉ​ച്ച​ത്തി​ലാ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ​ർ മ​നു​ഷ്യ​രെ സ്​​നേ​ഹി​ക്കു​ക​യും ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​സ്​​ഥ​ക​ളെ​ത്ത​ന്നെ അ​സാ​ധ്യ​മാ​ക്കും​വി​ധം കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹ​വും ഒ​രു കീ​ഴ്മേ​ൽ മ​റി​ച്ചി​ലി​ന്റെ പി​ട​ച്ചി​ലു​മാ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കി​ത​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ​പോ​യാ​ൽ എ​ന്ന ഭീ​തി ഇ​നി​യും മ​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത മ​നു​ഷ്യ​രെ മു​ഴു​വ​ൻ പി​ടി​കൂ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. വ​ലു​താ​വു​ന്നു നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ​യീ/ ച്ചോ​ര​ത്തു​ള്ളി ഭൂ​ഗോ​ള​ത്തോ​ളം/ വ​ലു​താ​വു​ന്നു ഭ​യം/ രാ​ത്രി​യി​ൽ ക​ട​ൽ​പോ​ലെ (സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ).

    മു​ര​ളി​മ​നോ​ഹ​ർ ജോ​ഷി​യു​ടെ ഏ​ക​താ​യാ​ത്ര​യു​ടെ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത​ത് അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി​യാ​ണ്. അ​മ്മ​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് എ​ന്നി​ട്ടും മ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്! ഗെ​യി​ൽ ട്രെ​ഡ് വെ​ല്ലി​ന് ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് അ​ക​ത്തെ അ​നീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക​ണ്ണീ​രൊ​ലി​പ്പി​ച്ച് പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും അ​മ്മ​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സ​ത്നാം സി​ങ്ങി​നെ​യും മ​റ​ക്ക​രു​ത്. പ്ര​ശ​സ്​​ത സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​തി​ഭ കെ.​ആ​ർ. മീ​ര അ​മ്മ​യു​മാ​യി നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ ഒ​ര​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം മു​മ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ പി.​ആ​ർ.​ഒ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള സ്വാ​മി ധ്യാ​നാ​മൃ​ത ചൈ​ത​ന്യ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    മ​ഠം ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​കാ​രു​ടെ കൈ​യി​ലാ​ണ​ല്ലോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മാ​താ അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി ഇ​ങ്ങ​നെ: കു​റെ​പ്പേ​ർ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നോ​ട് കൂ​റു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ര​ണം, സ​നാ​ത​ന ഹി​ന്ദു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു വ​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. 2005 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 24-27ന് ​എ​റ​ണാ​കു​ളത്ത് ​ന​ട​ന്ന അ​മൃ​ത​വ​ർ​ഷ മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ്, ത​ർ​ക്ക​സ്​​ഥ​ലം (ബാ​ബ​രി പ​ള്ളി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ടം) ക്ഷേ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റ​ണം എ​ന്ന് എ​ൽ.​കെ. അ​ദ്വാ​നി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വി​ശ്വ​ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്തി​ന് അ​മ്മ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ ആ​ശീ​ർ​വാ​ദം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ഭി​മാ​ന​പൂ​ർ​വം അ​ശോ​ക് സിം​ഗാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​തും ഓ​ർ​ക്ക​ണം. എ​ന്നി​ട്ടും അ​മ്മ​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്!

    മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​നി​മു​ത​ൽ യു​ക്തി​യു​ടെ സൂ​ര്യ​ൻ ഉ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ക​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ഇ​വ​രാ​രാ​ണ്? തി​ന്മ ത​ല​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ കാ​ൽ​വെ​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മ​ളി​നി​യു​മ​തി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ തൊ​ഴു​ത് നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണോ? കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ആ​ൾ​ദൈ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം, മ​നു​ഷ്യാ​സ്​​തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ലു​യ​ർ​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളോ​ട് നേ​രി​ട്ട് സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടാ​തെ ഇ​നി​യും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ജ​നാ​യ​ത്ത​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ക സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടെ​ന്നാ​ൽ ഇ​തൊ​ക്കെ​യും ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ആ​ശ​യ​പ്ര​ചാ​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യാ​ണ് അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ സ്​​ഥാ​ന​ത്ത് ക​യ​റി​യി​രു​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ന​ര​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത് സ്വാ​മി ജ്ഞാ​നോ​ദ​യ​നാ​ണ് (5.10.2001 ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി). എ​ന്നാ​ൽ ശ്രീ​രാ​മ​ൻ, ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി എ​ന്ന ത്രി​ത്വം നി​ർ​മി​ച്ച​ത് ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ളാ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും മ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​മ്മ​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്! ഇ​ല്ലാ​യി​രി​ക്കാം!

    ‘എ​ല്ലാം അ​റി​യു​ന്നൊ​ര​മ്മ’ എ​ന്ന സ്വാ​മി അ​മൃ​ത​സ്വ​രൂ​പാ​ന​ന്ദ​പു​രി എ​ഴു​തി​യ പ്ര​ബ​ന്ധം വാ​യി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് മു​ണ്ടൂ​ർ ഐ.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഒ​രു പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​പോ​യ​ത്. ആ ​പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ത്മീ​യ സൗ​ര​ഭ്യം പ്ര​സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വി​ധം ഇ​ങ്ങ​നെ: അ​മ്മ​ക്ക് എ​ല്ലാം അ​റി​യാം. പ​ക്ഷേ, എ​നി​ക്കോ? ഇ​പ്പോ​ഴും ഒ​ന്നും അ​റി​യി​ല്ല. അ​ല്ല​യോ അ​ർ​ജു​നാ, ഞാ​നും നീ​യും എ​ത്ര​യോ ജ​ന്മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി. ഞാ​ൻ അ​തെ​ല്ലാം അ​റി​യു​ന്നു. നീ ​ഒ​ന്നും അ​റി​യു​ന്നി​ല്ല. മു​ണ്ടൂ​രി​ൽ ഞാ​ൻ പ്ര​സം​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​ദേ​വ​നെ ഓ​ർ​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ‘സ​യ​ൻ​സ്​​ദ​ശ​കം’ എ​ന്ന സ​ഹോ​ദ​ര പ്രാ​ർ​ഥ​ന ചൊ​ല്ലി​​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ്. അ​തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നാ​ല് വ​രി മാ​ത്രം: എ​ത്ര​ത​ന്നെ​യ​റി​ഞ്ഞാ​ലും/ അ​റി​വ് അ​ന​ന്ത​മാ​ക​യാ​ൽ/ എ​ന്നു​മാ​രാ​യാ​ൻ ചൊ​ല്ലും/ സ​യ​ൻ​സി​ന്നു തൊ​ഴു​ന്നു ഞാ​ൻ. തൊ​ഴു​താ​ലും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വേ​കം ന​വോ​ത്ഥാ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ആ​ർ​ക്കും ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ അ​താ​യ​ത് വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി മോ​ഡ​ൽ ന​വോ​ത്ഥാ​ന പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ത​ൽ​ക്കാ​ലം എ​ന്തു​ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും ചെ​യ്താ​ലും!

