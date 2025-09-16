Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 10:26 AM IST

    മ​​​​​ത​​​​​സ്വാ​​​​​ത​​​​​ന്ത്ര്യം എ​​​​​ടു​​​​​ത്തു​​​​​മാ​​​​​റ്റാ​​​​​ൻ ത​​​​​ന്ത്ര​​​​​ങ്ങ​​​​​ൾ മെ​​​​​ന​​​​​യു​​​​​ന്ന​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ക്ക് വ്യാ​​​​​ഖ്യാ​​​​​നി​​​​​ക്കാ​​​​​നു​​​​​ള്ള​​​​​തല്ല ഭ​​​​​ര​​​​​ണ​​​​​ഘ​​​​​ട​​​​​ന -കെ​​​​​.സി​​​​​.ബി.​​​​​സി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘തീ​​​​​വ്ര​​​​​ഹി​​​​​ന്ദു​​​​​ത്വ സം​​​​​ഘ​​​​​ട​​​​​ന​​​​​ക​​​​​ളാ​​​​​ൽ ന​​​​​യി​​​​​ക്ക​​​​​പ്പെ​​​​​ടു​​​​​ക​​​​​യോ നി​​​​​യ​​​​​ന്ത്രി​​​​​ക്ക​​​​​പ്പെ​​​​​ടു​​​​​ക​​​​​യോ ചെ​​​​​യ്യു​​​​​ന്ന സ​​​​​ർ​​​​​ക്കാ​​​​​രു​​​​​ക​​​​​ളാ​​​​​ണു മ​​​​​ത​​​​​പ​​​​​രി​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ത്ത​​​​​ന നി​​​​​രോ​​​​​ധ​​​​​ന നി​​​​​യ​​​​​മം ന​​​​​ട​​​​​പ്പി​​​​​ലാ​​​​​ക്കു​​​​​ന്ന​​​​​ത് എ​​​​​ന്ന​​​​​ത് ഗൗര​​​​​വ​​​​​മേ​​​​​റി​​​​​യ വ​​​​​സ്തു​​​​​ത​​​​​’
    മ​​​​​ത​​​​​സ്വാ​​​​​ത​​​​​ന്ത്ര്യം എ​​​​​ടു​​​​​ത്തു​​​​​മാ​​​​​റ്റാ​​​​​ൻ ത​​​​​ന്ത്ര​​​​​ങ്ങ​​​​​ൾ മെ​​​​​ന​​​​​യു​​​​​ന്ന​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ക്ക് വ്യാ​​​​​ഖ്യാ​​​​​നി​​​​​ക്കാ​​​​​നു​​​​​ള്ള​​​​​തല്ല ഭ​​​​​ര​​​​​ണ​​​​​ഘ​​​​​ട​​​​​ന -കെ​​​​​.സി​​​​​.ബി.​​​​​സി
    cancel

    കോട്ടയം: മ​​​​​ത​​​​​സ്വാ​​​​​ത​​​​​ന്ത്ര്യം എ​​​​​ടു​​​​​ത്തു​​​​​മാ​​​​​റ്റാ​​​​​ൻ ത​​​​​ന്ത്ര​​​​​ങ്ങ​​​​​ൾ മെ​​​​​ന​​​​​യു​​​​​ന്ന​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ക്ക് വ്യാ​​​​​ഖ്യാ​​​​​നി​​​​​ക്കാ​​​​​നു​​​​​ള്ള​​​​​തു​​​​​​​​​ല്ല ഭ​​​​​ര​​​​​ണ​​​​​ഘ​​​​​ട​​​​​നയെന്ന് കെ.സി.ബി.സി. തീ​​​​​വ്ര​​​​​ഹി​​​​​ന്ദു​​​​​ത്വ സം​​​​​ഘ​​​​​ട​​​​​ന​​​​​ക​​​​​ളാ​​​​​ൽ ന​​​​​യി​​​​​ക്ക​​​​​പ്പെ​​​​​ടു​​​​​ക​​​​​യോ നി​​​​​യ​​​​​ന്ത്രി​​​​​ക്ക​​​​​പ്പെ​​​​​ടു​​​​​ക​​​​​യോ അ​​​​​വ​​​​​രോ​​​​​ട് വി​​​​​ധേ​​​​​യ​​​​​പ്പെ​​​​​ടു​​​​​ക​​​​​യോ ചെ​​​​​യ്യു​​​​​ന്ന സ​​​​​ർ​​​​​ക്കാ​​​​​രു​​​​​ക​​​​​ളാ​​​​​ണ് മ​​​​​ത​​​​​പ​​​​​രി​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ത്ത​​​​​ന നി​​​​​രോ​​​​​ധ​​​​​ന നി​​​​​യ​​​​​മം ന​​​​​ട​​​​​പ്പി​​​​​ലാ​​​​​ക്കു​​​​​ന്ന​​​​​ത് എ​​​​​ന്ന​​​​​ത് ഗൗര​​​​​വ​​​​​മേ​​​​​റി​​​​​യ വ​​​​​സ്തു​​​​​ത​​​​​യാ​​​​​ണെന്നും കെ.​​​​​സി.ബി​​​​​.സി ഐ​​​​​ക്യ-ജാ​​​​​ഗ്ര​​​​​ത ക​​​​​മീ​​​​​ഷ​​​​​ൻ സെ​​​​​ക്ര​​​​​ട്ട​​​​​റി ഫാ. ​​​​​ഡോ. മൈ​​​​​ക്കി​​​​​ൾ പു​​​​​ളി​​​​​ക്ക​​​​​ൽ സി​​​​.എം.​​​​ഐ. ദീപിക ദിനപത്രത്തിൽ ‘അ​​ടി​​ച്ചേ​​ൽ​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന മ​​ത​​പ​​രി​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന നി​​രോ​​ധ​​ന നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ളും നി​​ഷേ​​ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന മ​​ത​​സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​വും’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.

    ക​​​​​ത്തോ​​​​​ലി​​​​​ക്കാ​​​ സ​​​​​ഭ നി​​​​​ർ​​​​​ബ​​​​​ന്ധി​​​​​ത മ​​​​​ത​​​​​പ​​​​​രി​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ത്ത​​​​​ന​​​​​ത്തെ അ​​​​​നു​​​​​കൂ​​​​​ലി​​​​​ക്കു​​​​​ന്നി​​​​​ല്ല എ​​​​​ന്നു മാ​​​​​ത്ര​​​​​മ​​​​​ല്ല അ​​​​​ത്ത​​​​​രം ശ്ര​​​​​മ​​​​​ങ്ങ​​​​​ളെ ഒ​​​​​രു​​​​​വ​​​​​ന്‍റെ മ​​​​​ത​​​​​സ്വാ​​​​​ത​​​​​ന്ത്ര്യ​​​​​ത്തി​​​​​ലു​​​​​ള്ള ക​​​​​ട​​​​​ന്നു​​​​​ക​​​​​യ​​​​​റ്റ​​​​​മാ​​​​​യി വീ​​​​​ക്ഷി​​​​​ക്കു​​​​​ക​​​​​യും ചെ​​​​​യ്യു​​​​​ന്നുവെന്ന് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. ക​​​​​ത്തോ​​​​​ലി​​​​​ക്കാ​​​ സ​​​​​ഭ നി​​​​​ർ​​​​​ബ​​​​​ന്ധി​​​​​ത മ​​​​​ത​​​​​പ​​​​​രി​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ത്ത​​​​​ന നി​​​​​ല​​​​​പാ​​​​​ടു​​​​​ക​​​​​ൾ സ്വീ​​​​​ക​​​​​രി​​​​​ക്കു​​​​​ന്നു എ​​​​​ന്ന ചി​​​​​ല​​​​​രു​​​​​ടെ ആ​​​​​രോ​​​​​പ​​​​​ണം വ​​​​​സ്തു​​​​​ത​​ മ​​​​​ന​​​​​സി​​​​​ലാ​​​​​ക്കാ​​​​​ത്തതിനാലും അ​​​​​ന്ധ​​​​​മാ​​​​​യ വ​​​​​ർ​​​​​ഗീ​​​​​യ നി​​​​​ല​​​​​പാ​​​​​ടു​​​​​ക​​​​​ൾ പു​​​​​ല​​​​​ർ​​​​​ത്തു​​​​​ന്ന​​​​​തി​​​​​നാ​​​​​ലും രൂ​​​​​പ​​​​​പ്പെ​​​​​ടു​​​​​ന്ന​​​​​താ​​​​​ണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    എ​​​​​ല്ലാ​​​​​വ​​​​​രോ​​​​​ടും സു​​​​​വി​​​​​ശേ​​​​​ഷം പ്ര​​​​​സം​​​​​ഗി​​​​​ക്കു​​​​​ക എ​​​​​ന്ന ക​​​​​ട​​​​​മ, വാ​​​​​ക്കി​​​​​ലൂ​​​​​ടെ​​​​​യും പ്ര​​​വൃ​​​​​ത്തി​​​​​യി​​​​​ലൂ​​​​​ടെ​​​​​യും സ​​​​​ഭ ലോ​​​​​ക​​​​​ത്തി​​​​​ൽ എ​​​​​ല്ലാ​​​​​യി​​​​​ട​​​​​ത്തും തു​​​​​ട​​​​​രു​​​​​ന്നു. അ​​​​​തു സാ​​​​​മൂ​​​​​ഹി​​​​​ക നീ​​​​​തി​​​​​ക്കും ഐ​​​​​ക്യ​​​​​ത്തി​​​​​നും സ​​​​​മാ​​​​​ധാ​​​​​ന​​​​​ത്തി​​​​​നും വേ​​​​​ണ്ടി​​​​​യു​​​​​ള്ള നി​​​​​ല​​​​​പാ​​​​​ടു​​​​​ക​​​​​ളാ​​​​​ണ്. അം​​​​​ഗീ​​​​​ക​​​​​രി​​​​​ക്കാ​​​​​നു​​​​​ള്ള വൈ​​​​​മ​​​​​ന​​​​​സ്യം​​​​​കൊ​​​​​ണ്ടോ അ​​​​​റി​​​​​വി​​​​​ല്ലാ​​​​​യ്മ​​​​​കൊ​​​​​ണ്ടോ ഇ​​​​​ത്ത​​​​​രം ശ്ര​​​​​മ​​​​​ങ്ങ​​​​​ളെ മ​​​​​ത​​​​​പ​​​​​രി​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ത്ത​​​​​ന​​​ശ്ര​​​​​മ​​​​​ങ്ങ​​​​​ളാ​​​​​യി തെ​​​​​റ്റി​​​​​ദ്ധ​​​​​രി​​​​​ക്കു​​​​​ന്നി​​​​​ട​​​​​ത്താ​​​​​ണു വ്യാ​​​​​ജ​​​പ്ര​​​​​ചാ​​​​​ര​​​​​ണ​​​​​ങ്ങ​​​​​ൾ ഉ​​​​​ണ്ടാ​​​​​കു​​​​​ന്ന​​​​​ത്.

    മ​​​​​ത​​​​​പ​​​​​രി​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ത്ത​​​​​ന​​​​​ത്തെ നി​​​​​രോ​​​​​ധി​​​​​ക്കാ​​​​​ൻ രാ​​​​​ജ​​​​​സ്ഥാ​​​​​ൻ പാ​​​​​സാ​​​​​ക്കി​​​​​യ​​​​​ നിയമം നി​​​​​യ​​​​​മ പ​​​​​രി​​​​​ര​​​​​ക്ഷ​​​​​യ​​​​​ല്ല, ഭീ​​​​​തി​​​​​യാ​​​​​ണ് നൽകുന്നത്. മ​​​​​തം​​​മാ​​​​​റ്റ​​​​​ത്തി​​​​​നാ​​​​​യു​​​​​ള്ള ഒ​​​​​രാ​​​​​ളു​​​​​ടെ അ​​​​​പേ​​​​​ക്ഷ​​​​​യും അ​​​​​തി​​​​​നു​​​​​ള്ള ശ്ര​​​​​മ​​​​​ങ്ങ​​​​​ളും പ്ര​​​​​സ്തു​​​​​ത വ്യ​​​​​ക്തി​​​​​യെ ദീ​​​​​ർ​​​​​ഘ​​​​​കാ​​​​​ലം ജ​​​​​യി​​​​​ൽ​​​വാ​​​​​സ​​​​​ത്തി​​​​​ലേ​​​​​ക്കു ന​​​​​യി​​​​​ക്കാ​​​​​നു​​​​​ള്ള ഭീ​​​​​തി​​​​​ക​​​​​ര​​​​​മാ​​​​​യ സാ​​​​​ധ്യ​​​​​ത​​​​​കൂ​​​​​ടി​​​​​യാ​​​​​ണ് ഈ ​​​​​നി​​​​​യ​​​​​മം തു​​​​​റ​​​​​ന്നി​​​​​ടു​​​​​ന്ന​​​​​ത്. ഒ​​​​​രാ​​​​​ളു​​​​​ടെ പൂ​​​​​ർ​​​ണ​​​ സ​​​​​മ്മ​​​​​ത​​​​​പ്ര​​​​​കാ​​​​​ര​​​​​മു​​​​​ള്ള മ​​​​​ത​​​​​പ​​​​​രി​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ത്ത​​​​​നം​​​പോ​​​​​ലും അ​​​​​ധി​​​​​കാ​​​​​രി​​​​​ക​​​​​ൾ തീ​​​​​രു​​​​​മാ​​​​​നി​​​​​ക്കു​​​​​ന്ന​​​​​ത് പൗ​​​​​രാ​​​​​വ​​​​​കാ​​​​​ശ​​​​​ങ്ങ​​​​​ളു​​​​​ടെ ക​​​​​ടു​​​​​ത്ത നി​​​​​ഷേ​​​​​ധ​​​​​മാ​​​​​ണ് എ​​​​​ന്നു പ​​​​​റ​​​​​യാ​​​​​തി​​​​​രി​​​​​ക്കാ​​​​​നാ​​​​​വി​​​​​ല്ല. മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മം നി​ല​വി​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​വ്ര ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ട്ട​വ​രെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​ൻ ഈ ​നി​യ​മം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ദു​രു​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​ത് വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്.

    സ്വ​​​​​മേ​​​​​ധ​​​​​യാ മ​​​​​റ്റൊ​​​​​രു മ​​​​​തം സ്വീ​​​​​ക​​​​​രി​​​​​ച്ച​​​​​വ​​​​​രെ​​​​​യും ത​​​​​ല​​​​​മു​​​​​റ​​​​​ക​​​​​ളാ​​​​​യി മ​​​​​റ്റൊ​​​​​രു മ​​​​​ത​​​വി​​​​​ശ്വാ​​​​​സ​​​​​ത്തി​​​​​ൽ ക​​​​​ഴി​​​​​യു​​​​​ന്ന​​​​​വ​​​​​രെ​​​​​യും നി​​​​​ർ​​​​​ബ​​​​​ന്ധി​​​​​ച്ചും ഊ​​​​​രു​​​​​ വി​​​​​ല​​​​​ക്കി​​​​​യു​​​​​മൊ​​​​​ക്കെ ‘ഘ​​​​​ർ​​ വാ​​​​​പ്പ​​​​​സി’ ന​​​​​ട​​​​​ത്തു​​​​​ന്ന​​​​​ത് നി​​​​​ർ​​​​​ബ​​​​​ന്ധി​​​​​ത മ​​​​​ത​​​​​പ​​​​​രി​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ത്ത​​​​​ന നി​​​​​രോ​​​​​ധ​​​​​ന നി​​​​​യ​​​​​മ​​​​​ത്തി​​​​​ൽ ഉ​​​​​ൾ​​​​​പ്പെ​​​​​ടു​​​​​ത്താ​​​​​ത്ത​​​​​തു​​​​​കൊ​​​​​ണ്ടു​​​ത​​​​​ന്നെ ഇ​​​​​ത്ത​​​​​രം നി​​​​​യ​​​​​മ​​​​​ങ്ങ​​​​​ൾ വ​​​​​ർ​​​​​ഗീ​​​​​യല​​​​​ക്ഷ്യ​​​​​ങ്ങ​​​​​ളോ​​​​​ടെ നി​​​​​ർ​​​​​മി​​​​​ക്ക​​​​​പ്പെ​​​​​ട്ട​​​​​താ​​​​​ണ് എ​​​​​ന്ന​​​​​തു വ്യ​​​​​ക്ത​​​​​മാ​​​​​ണ്. വ​​​​​ർ​​​​​ഗീ​​​​​യ​​​​​ത​​​​​യു​​​​​ടെ അ​​​​​ണു​​​​​ബാ​​​​​ധ​​​​​യേ​​​​​റ്റു ത​​​​​ള​​​​​ർ​​​​​ന്നുകി​​​​​ട​​​​​ക്കാ​​​​​നു​​​​​ള്ള​​​​​ത​​​​​ല്ല ന​​​​​മ്മു​​​​​ടെ ഭ​​​​​ര​​​​​ണ​​​​​ഘ​​​​​ട​​​​​ന; മ​​​​​ത​​​​​സ്വാ​​​​​ത​​​​​ന്ത്ര്യം എ​​​​​ടു​​​​​ത്തു​​​​​മാ​​​​​റ്റാ​​​​​ൻ ത​​​​​ന്ത്ര​​​​​ങ്ങ​​​​​ൾ മെ​​​​​ന​​​​​യു​​​​​ന്ന​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ക്കു വ്യാ​​​​​ഖ്യാ​​​​​നി​​​​​ക്കാ​​​​​നു​​​​​ള്ള​​​​​തു​​​​​മ​​​​​ല്ല ന​​​​​മ്മു​​​​​ടെ ഭ​​​​​ര​​​​​ണ​​​​​ഘ​​​​​ട​​​​​നയെന്നും ഫാ. ​​​​​ഡോ. മൈ​​​​​ക്കി​​​​​ൾ പു​​​​​ളി​​​​​ക്ക​​​​​ൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Catholic Churchkcbcreligious conversionReligious freedom
    News Summary - KCBC article in deepika daily about religious freedom
    Similar News
    Next Story
    X