    Posted On
    date_range 14 May 2026 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 14 May 2026 12:32 PM IST

    മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനത്തിൽ സംതൃപ്തനെന്ന് കെ.സി വേണുഗോപാൽ

    ഡൽഹി: വി.ഡി സതീശനെ കേരളത്തിന്‍റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ താൻ പൂര്‍ണ സന്തോഷവാനെന്ന് കെ.സി വേണുഗോപാൽ. പാർട്ടി അച്ചടക്കവും ഐക്യവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് എടുത്ത നിലപാടുകൾ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    “പാർട്ടിയാണ് എനിക്ക് എല്ലാം, വ്യക്തിയേക്കാൾ വലുത് പാർട്ടിയും ജനങ്ങളുമാണ്” എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനെ അഭിനന്ദിച്ച അദ്ദേഹം, പാർട്ടിയുടെ ഐക്യത്തിനാണ് മുൻഗണനയെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

    തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉയർന്നുവന്ന ചർച്ചകൾക്കും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളേക്കാൾ പാർട്ടിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഹൈക്കമാൻഡ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസിന് വലിയ ഊർജ്ജം നൽകും," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:KC Venugopalchief minister keralaVD Satheesan
    News Summary - KC Venugopal says he is satisfied with the Chief Minister's decision
