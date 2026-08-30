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    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Aug 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2026 6:00 AM IST

    ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടെ ഹൃദ്രോഗ ബാധിതനായ മലയാളിക്ക് ചികിത്സയൊരുക്കി കെ.സി വേണുഗോപാൽ എം.പി

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    ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടെ ഹൃദ്രോഗ ബാധിതനായ മലയാളിക്ക് ചികിത്സയൊരുക്കി കെ.സി വേണുഗോപാൽ എം.പി
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    സ​ർ​ജ​റി​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​യ ബാ​ന​ർ​ജി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ

    വ​ള്ളി​കു​ന്നം: തി​രു​വോ​ണ ദി​ന​ത്തി​ൽ ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ഹൃ​ദ്രോ​ഗ ബാ​ധി​ത​നാ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് ര​ക്ഷ​ക​നാ​യി എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ നി​ന്നും ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള ജോ​ധ്പൂ​ർ-​കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് ട്രെ​യി​നി​ൽ ത​ന്റെ ജോ​ലി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ഒ​റ്റ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ആ​ല​പ്പു​ഴ വ​ള്ളി​കു​ന്നം ക​ടു​വി​നാ​ൽ വെ​ട്ട​ത്തേ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ബാ​ന​ർ​ജി​ക്ക് നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സെ​ക്ക​ന്ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ ട്രെ​യി​നി​റ​ങ്ങി ആ​രു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​മി​ല്ലാ​തെ സ​മീ​പ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗാ​ന്ധി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ബാ​ന​ർ​ജി​യെ ഐ.​സി.​സി.​യു​വി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ക​ടു​ത്ത ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും നാ​ല് ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ചെ​യ്യാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും അ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ത്തി​യ ഡോ​ക്ട​ർ തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി സ്റ്റെ​ന്റ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ന​ട​ത്തു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ അ​വി​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ബാ​ന​ർ​ജി​യെ​അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഐ.​സി.​സി.​യൂ​വി​ൽ നി​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ വാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് ബാ​ന​ർ​ജി​യെ​മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​തോ​ടെ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​നാ​യ ബാ​ന​ർ​ജി നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ നാ​ട്ടു​കാ​ര​നും കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ കെ.​പി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ബാ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ അ​പ​ക​ട​സ്ഥി​തി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി​യെ ഫോ​ണി​ൽ ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് തെ​ല​ങ്കാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി സി. ​ദാ​മോ​ദ​ർ രാ​ജ ന​ര​സിം​ഹ​യോ​ട് ബാ​ന​ർ​ജി​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടുകയായിരുന്നു.

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    TAGS:heart deceasetreatment aidK.C Venugopal
    News Summary - K.C. Venugopal MP provides treatment to a Malayali suffering from heart disease during a train journey
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