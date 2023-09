യു.ഡി.എഫുകാരുടെ സ്നേഹം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊല്ലം: പുതുപ്പള്ളി സന്ദർശനത്തിനിടെ യു.ഡി.എഫുകാർ സ്നേഹം പങ്കുവെച്ചത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി നേതാവ് കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം.എൽ.എ. പുതുപ്പള്ളിയിലെ യു.ഡി.എഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ തന്നെ തടഞ്ഞുനിർത്തി സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹം പങ്കുവെച്ചു. തങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണെന്നും കണ്ടതിൽ സന്തോഷമെന്നും അവർ പറഞ്ഞതായും ഗണേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

രാഷ്ട്രീയത്തിനും ജാതിക്കും അതീതമായി ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അതായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുമ്പോൾ താൻ സ്വപ്നം കണ്ടത്. അത് യാഥാർഥ്യമാകുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് എൽ.ഡി.എഫ് ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. തന്നോടോ തനിക്കോ ആരോടും താൽപര്യ കുറവില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?. പാവപ്പെട്ട താൻ ഒരു വശത്തിലൂടെ പോകുകയാണെന്നും കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. Show Full Article

KB Ganesh Kumar said that he was surprised by the love of UDF people