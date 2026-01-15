Begin typing your search above and press return to search.
    വ​യ​നാ​ട​ൻ ചു​വ​ടു​ക​ൾ കോ​ർ​ത്തൊ​രു​ക്കി കാ​സ​ർ​കോ​ട​ൻ കു​ട്ട്യോ​ള്

    എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗം പ​ണി​യ നൃ​ത്ത​ത്തി​ൽ എ ​ഗ്രേ​ഡ് നേ​ടി​യ കാ​സ​ർ​കോ​ട് മാ​ലോ​ത്ത് ക​സ​ബ ജി. ​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ടീം

    തൃ​ശൂ​ർ: കു​ന്നി​മ​ണി​ക്കു​രു​വും മു​ത്തു​മ​ണി​ക​ളും ക​ണ്ണി​മ​വെ​ട്ടാ​തെ സ്വ​യം കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യെ​ത്തി​യ കാ​സ​ർ​കോ​ട​ൻ ചു​വ​ടു​ക​ളി​ൽ പ​ണി​യ നൃ​ത്ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. യൂ ​ട്യൂ​ബി​ലെ കു​ട്ടി സ്ക്രീ​നി​നെ ഗു​രു​വാ​ക്കി വ​യ​നാ​ടി​ന്‍റെ ഗോ​ത്ര​ക​ല​യെ സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കി​യ കാ​സ​ർ​കോ​ട​ൻ കു​ട്ട്യോ​ള് അ​ങ്ങ​നെ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് പ​ണി​യ നൃ​ത്ത​ത്തി​ൽ എ ​ഗ്രേ​ഡ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി. കാ​സ​ർ​കോ​ട് മാ​ലോ​ത്ത് ക​സ​ബ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് വ​യ​നാ​ട​ൻ ക​ല സ്വ​യം പ​ഠി​ച്ച് തൃ​ശ്ശൂ​രി​ന്‍റെ മ​ണ്ണി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ​ണി​യ നൃ​ത്ത വേ​ദി​യി​ല​ണി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ന്നി​മ​ണി​ക്കു​രു കൊ​ണ്ടു​ള്ള തോ​ട​ക്ക​മ്മ​ലും മു​ത്തു​ക​ൾ കോ​ർ​ത്ത പാ​ൽ​ക്ക​ല്ല​മാ​ല​യു​മെ​ല്ലാം അ​വ​ർ ത​ന്നെ കോ​ർ​ത്തൊ​രു​ക്കി​യ​താ​ണ്.

    കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്‍റെ സ്വ​ന്തം ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ മാ​വി​ല​ൻ-​മ​ല​വേ​ട്ടു​വ​ക്കാ​രാ​യ 12 അം​ഗ സം​ഘ​ത്തി​ന് വ​യ​നാ​ടി​ന്‍റെ ഗോ​ത്ര ത​നി​മ പ​ഠി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. വേ​ഷ​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലും മ​റ്റും അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടാ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ണി​യ നൃ​ത്തം അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​വു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍റെ ഉ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി​യ​ത്. ബാ​ക്കി​യെ​ല്ലാം സ്വ​ന്തം നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു നി​ര​ഞ്ജ​ന കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സാ​ധി​ക സ​ന്തോ​ഷ്, ശ്യാ​മി​ലി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സി. ​ശ്യാ​മി​ലി, കെ. ​അ​നു​ശ്രീ, കെ. ​ദേ​വി​ക, എം.​ബി. സ്നേ​ഹ, പി.​ആ​ർ. ശ്രീ​രേ​ഖ , ആ​തി​ര, ആ​ർ. ദേ​വ​ന​ന്ദ, ആ​ർ. സു​ധീ​ന്ദ്ര​ൻ, ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ​ത്ത്. എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഒ​പ്പം നി​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​ണ് അ​വ​ർ വി​ജ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

