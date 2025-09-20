Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കടലും കായലും ആസ്വദിക്കാം; കല്ലുമ്മക്കായ രുചിക്കാം

    സ്ട്രീ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ
    കടലും കായലും ആസ്വദിക്കാം; കല്ലുമ്മക്കായ രുചിക്കാം
    കവ്വായിക്കായലിലെ ബോട്ടുസവാരി

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ര്‍: ക​ട​ലു​ക​ണ്ട്, കാ​യ​ൽ ആ​സ്വ​ദി​ച്ച്, ക​ല്ലു​മ്മ​ക്കാ​യ നു​ണ​ഞ്ഞ് വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് ബീ​ച്ച് അ​നു​ഭ​വ​വേ​ദ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ലെ ബീ​ച്ചു​ക​ളും മാ​ട​ക്കാ​ലി​ലെ ക​ണ്ട​ലും കാ​യ​ലി​ലെ പു​ര​വ​ഞ്ചി യാ​ത്ര​യും ക​ല്ലു​മ്മ​ക്കാ​യ രു​ചി​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും സം​സാ​ര​വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. സ്ട്രീ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​കാ​നു​ള്ള വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ന്റെ ആ​ദ്യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, വി​ദേ​ശ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കാ​ണ് വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ലേ​ക്ക്. സ്ട്രീ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍പ്പെ​ടു​ത്തി വെ​ള്ളം, സം​സ്‌​കാ​രം, ക​ല, ഭ​ക്ഷ​ണം, ഗ്രാ​മീ​ണ കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ഞ്ച് തെ​രു​വു​ക​ളാ​ണ് വ​ലി​യ പ​റ​മ്പി​ലു​ള്ള​ത്. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ടൂ​റി​സം മി​ഷ​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ടൂ​റി​സ​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ‘സ്ട്രീ​റ്റ്’. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 10 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ന്നി​യ തെ​രു​വു​ക​ള്‍ നി​ർ​മി​ച്ച് ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും റീ ​ബ്രാ​ന്‍ഡി​ങ് ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ജി​ല്ല​യി​ല്‍നി​ന്ന് ‘സ്ട്രീ​റ്റ്’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രേ​യൊ​രു ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ. സ്ട്രീ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ന്റെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക തൊ​ഴി​ലും വ​രു​മാ​ന​വും വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. മാ​ട​ക്കാ​ലി​ലെ ക​ണ്ട​ലും കാ​യ​ലും ബീ​ച്ചും കാ​ണാ​ന്‍ നി​ര​വ​ധി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    തെ​യ്യം കാ​ണാ​ന്‍ മാ​ത്ര​മാ​യി നി​ര​വ​ധി വി​ദേ​ശീ​യ​ര്‍ ഈ ​വ​ര്‍ഷം വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ല്‍ എ​ത്തി. ഗ്രാ​മീ​ണ കാ​ഴ്ച​ക​ളെ പ​ഠി​ക്കാ​നും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും എ​ത്തു​ന്ന​വ​രും ഏ​റെ​യാ​ണ്. വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് ബീ​ച്ച് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഭ​ക്ഷ​ണ​തെ​രു​വി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം.

    ക​ല്ലു​മ്മ​ക്കാ​യ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ത​ന​ത് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഇ​വി​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ര്‍ ഏ​റെ​യാ​ണ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ബ​ജ​റ്റി​ല്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ‘റെ​ഡി ടു ​കു​ക്ക് ആ​ന്‍ഡ് ഈ​റ്റ് ഫി​ഷ് സെ​ന്റ​ര്‍’ ഫു​ഡ് സ്ട്രീ​റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. ഇ​തു​വ​ഴി ക​ല്ലു​മ്മ​ക്കാ​യ, മീ​ന്‍, മു​രു വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ തീ​ന്‍മേ​ശ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    സ്ട്രീ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഭാ​വി​യി​ല്‍ വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ന്റെ തൊ​ഴി​ല്‍ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും വ​രു​മാ​ന​വും വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യും. വി​വി​ധ സ്ട്രീ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ട​ങ്ങി​യ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വി​ര​ല്‍ത്തു​മ്പി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​കും. സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് പാ​ലം, ഇ​ട​യി​ലെ​ക്കാ​ട്, മാ​ട​ക്കാ​ല്‍ ബ​ണ്ടു​ക​ളി​ല്‍ വെ​ളി​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ങ്ങും. വ​ലി​യ പ​റ​മ്പ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ ഒ​രേ സ്വ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു ഇ​വി​ടം സ്വ​ര്‍ഗ​മാ​ണ്.

