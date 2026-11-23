‘കാസർകോട് കർണാടകയുടേതാകണം’; പഴയ ലയന ആവശ്യം വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കി സാഹിത്യകാരൻ ഡോ. രാമാനന്ദ ബനാരിtext_fields
കാസര്കോട്: കാസര്കോട് ജില്ലയെ കര്ണാടകയോട് ലയിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരനും പണ്ഡിതനുമായ ഡോ. രാമാനന്ദ ബനാരി മഞ്ചേശ്വരം. കാസർകോടിന് കർണാടകയുമായി ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ശക്തമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നും യക്ഷഗാന കലക്ക് ജില്ല വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മംഗളൂരു കൊഡിയാൽ ബയൽ ശാരദ വിദ്യാലയത്തിൽ കന്നഡ രാജ്യോത്സവ ആഘോഷ സമിതിയും കൽക്കുറ പ്രതിഷ്ഠാനവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച രാജ്യോത്സവ ആദരവ് ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കന്നഡ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ വേണമെന്നും ജില്ലയെ കർണാടകയോട് ലയിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ശക്തമാക്കണമെന്നും രാമാനന്ദ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കാസർകോട് പല മേഖലകളിലും അനീതി നേരിടുകയാണ്. കന്നട സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ കൃത്യമായ പദ്ധതി തയാറാക്കണം. കാസർകോട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി കർണാടകയോട് ലയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുകയും അത് യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം സദസ്സിനോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
മഹാജന് കമീഷന് റിപ്പോര്ട്ടില് കാസര്കോടിനെ കര്ണാടകയോട് ലയിപ്പിക്കാന് ശിപാര്ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ഈ വിഷയത്തില് ജനപ്രതിനിധികള് പുലര്ത്തുന്ന മൗനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു. എത്ര എം.പിമാര് ഈ വിഷയം പാര്ലമെന്റില് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്കുള്ള രാജ്യോത്സവ ആദരവും ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിച്ചു.
കന്നഡ സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുന് അധ്യക്ഷന് ഡോ. ഹരികൃഷ്ണ പുനരൂര് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ശാരദ വിദ്യാലയ ഗ്രൂപ് ഓഫ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്സ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. എം.ബി. പുരാണിക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സാഹിത്യകാരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.