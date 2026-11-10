67കാരന്റെ കൊലപാതകം; ഭാര്യക്കും ബന്ധുവിനും ജീവപര്യന്തം

67കാരന്റെ കൊലപാതകം; ഭാര്യക്കും ബന്ധുവിനും ജീവപര്യന്തംtext_fields
ചെറുവത്തൂർ: പിലിക്കോട് മടിവയലിൽ 67 വയസ്സുകാരനായ പത്താനത്ത് കുഞ്ഞമ്പുവിനെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭാര്യക്കും ബന്ധുവിനും ജീവപര്യന്തം തടവും രണ്ടുലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ച് കാസർകോട് അഡീഷനൽ ജില്ല സെഷൻസ് കോടതി. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയും കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ ഭാര്യയുമായ ജാനകി എന്ന വെമ്പിരിച്ചി ജാനകി (55), രണ്ടാം പ്രതി രാജേഷ് എന്ന ഉണ്ട രാജേഷ് (40) എന്നിവരെയാണ് അഡീഷനൽ ജില്ല സെഷൻസ് കോടതി-രണ്ട് ജഡ്ജി രാമു രമേഷ് ചന്ദ്രബാനു ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴയടച്ചില്ലെങ്കിൽ നാലുമാസം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണമെന്നും കൂടാതെ കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിക്ക് 10 വർഷം അധികതടവും 100000 രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിച്ചു. മൂന്നാം പ്രതിയായ അനിൽ എന്ന അനിമാമൻ വിചാരണക്കിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു.
2021 ജൂലൈ 21ന് രാത്രി പത്തുമണിയോടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. കോവിഡ് ബാധയെത്തുടർന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് ശേഷിക്കുറവുണ്ടായി ശാരീരിക അവശതകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന കുഞ്ഞമ്പു വീട്ടിലെ ഹാൾ മുറിയിൽ കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു.
ഇയാളെ പരിചരിച്ചുവന്നിരുന്ന ഭാര്യ ജാനകിക്ക് അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നതും ഭർത്താവുമായുള്ള നിരന്തരമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്. ജാനകിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രണ്ടാം പ്രതി രാജേഷും മൂന്നാം പ്രതി അനിലും ചേർന്ന് കുഞ്ഞമ്പുവിനെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്. കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ ബന്ധുവായ പ്രമോദ് നൽകിയ പരാതിയിൽ ചന്തേര പൊലീസ് അസ്വാഭാവികമരണത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് വ്യക്തമായതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് അന്നത്തെ ചന്തേര പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറും നിലവിൽ കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈ.എസ്.പിയുമായ പി. നാരായണനാണ്. വിചാരണക്കിടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ 10 തൊണ്ടിമുതലുകളും 58 രേഖകളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. 30 സാക്ഷികളെയും വിസ്തരിച്ചു.