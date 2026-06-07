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    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 6:00 AM IST

    കരുവന്നൂർ ബാങ്ക്​ തട്ടിപ്പ്​: സിപിഎം 68ാം പ്ര​തി; തട്ടിപ്പിന് തെളിവ്

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    കരുവന്നൂർ ബാങ്ക്​ തട്ടിപ്പ്​: സിപിഎം 68ാം പ്ര​തി; തട്ടിപ്പിന് തെളിവ്
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    കൊ​ച്ചി: ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് ത​ട്ടി​പ്പ്​ കേ​സി​ൽ ​​പ്ര​തി ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ തെ​ളി​വു​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ട​തി. സി.​പി.​എ​മ്മി​നേ​യും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത നേ​താ​ക്ക​ളേ​യു​മ​ട​ക്കം 28 പേ​രെ പ്ര​തി​ക​ളാ​ക്കി എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​ധി​ക കു​റ്റ​പ​ത്രം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ക​ള്ള​പ്പ​ണ​ക്കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന കൊ​ച്ചി​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി (പി.​എം.​എ​ൽ.​എ) ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    മു​ൻ മ​ന്ത്രി എ.​സി. മൊ​യ്തീ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, സി.​പി.​എം തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​പി, എം.​എം. വ​ർ​ഗീ​സ്, പൊ​റ​ത്തി​ശേ​രി നോ​ർ​ത്ത് ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​ആ​ർ. പീ​താം​ബ​ര​ൻ, പൊ​റ​ത്തി​ശേ​രി സൗ​ത്ത് ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​ബി. രാ​ജു, ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. പ്രേ​മ​രാ​ജ​ൻ തു​ട​ങ്ങി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ള​ട​ക്കം അ​ധി​ക കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പേ​രു​ള്ള 28 പേ​രും വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ട​ണ​മെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക ജ​ഡ്ജി പി. ​ശ​ബ​രീ​നാ​ഥ​ൻ, ജൂ​ലൈ നാ​ലി​ന് നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ​മ​ൻ​സ് അ​യ​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ബാ​ങ്ക്​ മു​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ട​ക്കം ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 55 വ​രെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​ചാ​ര​ണ തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ 56 മു​ത​ൽ 83 വ​രെ പ്ര​തി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്ത്​ അ​ധി​ക കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ൾ 67 മു​ത​ൽ 73 വ​രെ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്.

    സി.​പി.​എം പാ​ർ​ട്ടി​ത​ന്നെ 68ാം പ്ര​തി​യാ​കു​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യു​മു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി​രു​ന്ന എ. ​സി. മൊ​യ്തീ​ൻ, എം.​എം. വ​ർ​ഗീ​സ്, കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്ത ഏ​രി​യ, ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ​ക്കും ബാ​ങ്കി​ലെ ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​യും അ​ന​ധി​കൃ​ത വാ​യ്പ​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും​ അ​റി​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കേ​സി​ൽ മാ​പ്പു സാ​ക്ഷി​ക്ക​ളാ​യ ബാ​ങ്ക്​ മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ആ​ർ. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, മാ​നേ​ജ​രാ​യി​രു​ന്ന ബി​ജു ക​രീം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മൊ​ഴി​യു​ള്ള​താ​യി കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ ബാ​ങ്കി​ൽ 2012-13 കാ​ല​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ടു​ണ്ടാ​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗ​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി വ​ലി​യ വാ​യ്പ​ക​ൾ അ​ന​ർ​ഹ​ർ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​ധാ​ന കു​റ്റം.

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    TAGS:money laundering caseevidenceKaruvannur scamCPM.
    News Summary - Karuvannur Bank Scam: Court Finds Prima Facie Evidence Against CPM
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