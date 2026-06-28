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    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 9:38 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 9:38 PM IST

    മനഃസാന്നിധ്യം കൈവിടാതെ നസീഫ്; കർണാടക ആർ.ടി.സി ഡ്രൈവർക്ക് പുതുജീവൻ

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    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ സ​മ​യോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് തു​ണ​യാ​യ​ത്
    മനഃസാന്നിധ്യം കൈവിടാതെ നസീഫ്; കർണാടക ആർ.ടി.സി ഡ്രൈവർക്ക് പുതുജീവൻ
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    മൈ​സൂ​രു-​ബം​ഗ​ളൂ​രു പാ​ത​യി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ദൃ​ശ‍്യം. ഇൻസൈറ്റിൽ ന​സീ​ഫ്

    നി​ല​മ്പൂ​ർ: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ സ​മ​യോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യ ര​ക്ഷ. നി​ല​മ്പൂ​ർ ഡി​പ്പോ​യി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ മ​ല​പ്പു​റം കാ​വ​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി എ​ൻ.​എം. ന​സീ​ഫി​ന്‍റെ ജാ​ഗ്ര​ത​യും മ​ന​സാ​ന്നി​ധ‍്യ​വും കാ​ര​ണം ഒ​ഴി​വാ​യ​ത് വ​ൻ ദു​ര​ന്ത​മാ​ണ്. മൈ​സൂ​രു-​ബം​ഗ​ളൂ​രു ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ രാം​ന​ഗ​ര ബൈ​പാ​സി​ന​ടു​ത്താ​ണ് സം​ഭ​വം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11.45ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ ആ​ദ‍്യ ടോ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ന​സീ​ഫ് ഡ്രൈ​വി​ങ് സീ​റ്റി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്. ഏ​താ​ണ്ട് 20ഓ​ളം മി​നി​റ്റ് പി​ന്നി​ട്ട സ​മ​യ​ത്താ​ണ് അ​പ​ക​ടം.

    ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ ബ​സ് റോ​ഡ് സൈ​ഡി​ൽ ഒ​തു​ക്കി​നി​ർ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ർ​ണാ​ട​ക ബ​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ. സ്പീ​ഡ് ട്രാ​ക്കി​ലൂ​ടെ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് വ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മു​ന്നി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ട്ര​ക്ക് ക്രോ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​ത്. ട്ര​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ള്ള ആ​ളെ ത​ട്ടി​യ​തോ​ടെ ബ​സ് പോ​കു​ന്ന ട്രാ​ക്കി​ലേ​ക്ക് ആ​ൾ വീ​ണു. ഇ​യാ​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി പെ​ട്ടെ​ന്ന് ബ്രേ​ക്കി​ട്ടാ​ൽ ബ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് മ​റി​യു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. പ​തു​​​ക്കെ ബ്രേ​ക്കി​ട്ട ബ​സ് ഡി​വൈ​ഡ​റി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റ്റി നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തോ​ടെ, ബ​സി​ന് മു​ന്നി​ലെ ട്രാ​ക്കി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ കാ​ര‍്യ​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ബ​സി​ന്‍റെ മു​ന്നി​ലെ ഗ്ലാ​സ് പൊ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ല. ന​സീ​ഫും സ​ഹ​ഡ്രൈ​വ​ർ കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി​യും 41 റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ഇ​ട​ക്ക് വ​ഴി​യി​ൽ​നി​ന്നും ക​യ​റി​യ മ​റ്റൊ​രു യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നും ബ​സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ശേ​ഷം മ​റ്റൊ​രു ബ​സ് എ​ത്തി​ച്ച് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​യ​റ്റി​വി​ട്ടു. സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ രാം​ന​ഗ​ര പൊ​ലീ​സ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. പി​ന്നീ​ട് സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ദൃ​ശ‍്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ന​സീ​ഫി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​പ്ര​വാ​ഹ​മെ​ത്തി. ക​ർ​ണാ​ട​ക, കേ​ര​ള ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് ന​സീ​ഫി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

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    TAGS:Bus AccidentkarnadakanilamboorKSRTC
    News Summary - karnataka rtc driver rescued by ksrtc driver
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