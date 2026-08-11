Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകർക്കടക വാവുബലി നാളെ;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 10:46 AM IST

    കർക്കടക വാവുബലി നാളെ; ബലിതർപ്പണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ത​ലേ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ എ​ത്തും
    Symbolic Image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ർ​ക്ക​ട​ക വാ​വു​ബ​ലി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച. ജി​ല്ല​യി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളും സ്നാ​ന​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ബ​ലി​ത​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന്​ ഒ​രു​ങ്ങി. ക​ർ​ക്ക​ട​ക​ത്തി​ലെ അ​മാ​വാ​സി നാ​ളി​ലാ​ണ്​ വാ​വു​ബ​ലി. മ​രി​ച്ചു​പോ​യ പൂ​ർ​വി​ക​ർ​ക്ക് ഈ ​ദി​വ​സം ബ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ആ​ത്മ​ശാ​ന്തി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ്വാ​സം. തി​രു​വ​ല്ലം പ​ര​ശു​രാ​മ ക്ഷേ​ത്രം, വ​ര്‍ക്ക​ല പാ​പ​നാ​ശം ക​ട​പ്പു​റം, അ​രു​വി​ക്ക​ര ദേ​വി ക്ഷേ​ത്രം, അ​രു​വി​പ്പു​റം ശി​വ​ക്ഷേ​ത്രം, ശം​ഖും​മു​ഖം, വേ​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന ബ​ലി ത​ർ​പ്പ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ത​ലേ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ എ​ത്തും.

    ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് തി​ര​ക്കേ​റി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് മ​ണ്ഡ​പ​ങ്ങ​ളും ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ പൂ​ജാ​രി​മാ​രെ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ര്‍ക്ക​ല പാ​പ​നാ​ശം ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത്​ ഒ​രേ സ​മ​യം 300 പേ​ർ​ക്ക് ത​ർ​പ്പ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള പ​ന്ത​ലാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. തി​രു​വ​ല്ലം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ത​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന്​ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ബു​ക്കി​ങ്​ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ധി​ക സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​മാ​യി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി

    ജി​ല്ല​യി​ലെ ശം​ഖും​മു​ഖം, തി​രു​വ​ല്ലം, വ​ർ​ക്ക​ല, അ​രു​വി​ക്ക​ര, അ​രു​വി​പ്പു​റം, ക​ഠി​നം​കു​ളം എ​ന്നീ ആ​റ് പ്ര​ധാ​ന ബ​ലി​ത​ർ​പ്പ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സ്​​പെ​ഷ​ൽ ബ​സു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്‌​പെ​ഷ​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഓ​ർ​ഡി​ന​റി, ഫാ​സ്റ്റ് പാ​സ​ഞ്ച​ർ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 68 ഓ​ളം ബ​സു​ക​ളാ​ണ് സ്പെ​ഷ​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ യൂ​നി​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ൽ വെ​ള്ള​നാ​ട്, കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട, ആ​ര്യ​നാ​ട്, വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്, പാ​ലോ​ട് ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 10 ബ​സു​ക​ളും ക​ണി​യാ​പു​രം യൂ​നി​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ൽ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്, വി​തു​ര ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ല് ബ​സു​ക​ളും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സി​റ്റി യൂ​നി​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ൽ വി​കാ​സ് ഭ​വ​ൻ, പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട, വി​ഴി​ഞ്ഞം, നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര, പാ​റ​ശാ​ല ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 10 ബ​സു​ക​ളും പാ​പ്പ​നം​കോ​ട് യൂ​നി​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ൽ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട, നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര, പാ​റ​ശാ​ല, വെ​ള്ള​റ​ട, പൂ​വാ​ർ ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 10 ബ​സു​ക​ളും കി​ളി​മാ​നൂ​ർ ഡി​പ്പോ​യി​ൽ നി​ന്ന് ര​ണ്ട് ബ​സു​ക​ളും സ്പെ​ഷ​ൽ സ​ർ​വി​സി​നാ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഹ​രി​ത​ച​ട്ടം ക​ർ​ശ​നം

    ജി​ല്ല​യി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര​പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ട​വു​ക​ളി​ലും ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന ബ​ലി​ത​ർ​പ്പ​ണ​ച്ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് ജി​ല്ല ശു​ചി​ത്വ​മി​ഷ​ൻ ഹ​രി​ത​ച​ട്ടം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി. ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. ബ​ലി​ത​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച പൂ​ജ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് മാ​ലി​ന്യം എ​ന്നി​വ ന​ദി​ക​ളി​ലോ ക​ട​ലി​ലോ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലോ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​തെ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള മാ​ലി​ന്യ​ശേ​ഖ​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണം.

    മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ്

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യ ലേ​ബ​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത പാ​ക്ക​റ്റ് ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, മി​ഠാ​യി​ക​ൾ, പ​ഞ്ഞി മി​ഠാ​യി​ക​ൾ, ഐ​സ് കാ​ൻ​ഡി എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഭ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ 1800 425 1125 എ​ന്ന ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങ​രു​ത്. തി​ള​പ്പി​ച്ച വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. എ​ല്ലാ ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ.​ഐ ലൈ​സ​ൻ​സോ/​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നോ എ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യും അ​ത് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം.

    പു​ഴ​ക​ളി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും മ​ഴ സാ​ധ്യ​ത​യും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പു​ഴ​ക​ളി​ലും ന​ദി​ക​ളി​ലും ക​ട​ലി​ലും ഇ​റ​ങ്ങി​യു​ള്ള ബ​ലി​ത​ർ​പ്പ​ണം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ച​താ​യി ക​ല​ക്ട​ർ അ​നു​കു​മാ​രി അ​റി​യി​ച്ചു. ത​ർ​പ്പ​ണ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ര​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളോ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ മ​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ സേ​ന​യും ലൈ​ഫ് ഗാ​ർ​ഡു​ക​ളും പ്ര​മു​ഖ ത​ർ​പ്പ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജ്ജ​രാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ല​ക്ട​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Malayalam Monthritual sacrificekarkkidaka vavubaliKerala News
    News Summary - കർക്കടക വാവുബലി നാളെ; ബലിതർപ്പണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങി
    Similar News
    Next Story
    X