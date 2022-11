cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​രി​പ്പൂ​ർ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ റ​ൺ​വേ റീ​കാ​ർ​പ​റ്റി​ങ് പ്ര​വൃ​ത്തി ജ​നു​വ​രി 15 മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​വൃ​ത്തി​യു​ടെ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ഡ​ൽ​ഹി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ എ​ൻ.​എ​സ്.​സി ക​മ്പ​നി​ക്കാ​ണ് ക​രാ​ർ ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 56 ​കോ​ടി രൂ​പ​ക്കാ​ണ് ഇ​വ​ർ പ്ര​വൃ​ത്തി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള നോ​ട്ടാം (നോ​ട്ടീ​സ് ടു ​എ​യ​ർ​മാ​ൻ) ഉ​ട​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. 65 കോ​ടി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള അ​തോ​റി​റ്റി ടെ​ൻ​ഡ​ർ വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​​ന്നോ​ടി​യാ​യി എ​ൻ.​എ​സ്.​സി ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 15 മു​ത​ൽ 11 മാ​സ​മാ​ണ്​ പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം. പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് രാ​വി​ലെ 10​ മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റ്​ വ​രെ​യാ​ണ്​ റ​ൺ​വേ അ​ട​ക്കു​ക. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത്​ സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. റ​ൺ​വേ റീ​കാ​ർ​പ​റ്റി​ങ്ങും സെ​ന്‍റ​ർ​ലൈ​ൻ ലൈ​റ്റി​ങ്​ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്ക​ലു​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന ജോ​ലി. സെ​ന്‍റ​ർ ലൈ​ൻ ലൈ​റ്റി​ങ്​ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ വി​മാ​നാ​പ​ക​ടം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച സ​മി​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​റ്റ്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം റ​ൺ​വേ റീ​കാ​ർ​പ​റ്റി​ങ്​ പ്ര​വൃ​ത്തി കു​റ​ഞ്ഞ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​രി​പ്പൂ​രി​ൽ നി​ല​വി​ൽ മ​ൺ​സൂ​ണി​ലെ ര​ണ്ടു​മാ​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 11 മാ​സ​മാ​ണ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. റീ​കാ​ർ​പ​റ്റി​ങ് പ്ര​വൃ​ത്തി​യോ​ടൊ​പ്പം റ​ൺ​വേ എ​ൻ​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ഏ​രി​യ (റെ​സ) നീ​ളം കൂ​ട്ടു​ന്ന ​പ്ര​വൃ​ത്തി​യും ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​ത് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. Show Full Article

News Summary -

Karipur Runway Recarpeting: runway will be closed from 10 am to 6 pm.