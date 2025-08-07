Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    7 Aug 2025 7:37 AM IST
    7 Aug 2025 7:37 AM IST

    ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകാതെ ഇരകൾ; കരിപ്പൂർ വിമാനദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് അഞ്ചാണ്ട്

    മ​ല​പ്പു​റം: ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ വി​മാ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ഞ്ചാ​ണ്ട് തി​ക​യു​മ്പോ​ഴും ജീ​വി​തം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ. 2020 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴി​ന് രാ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ വി​മാ​ന​ദു​ര​ന്തം. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത്, വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് മി​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വി​മാ​നം ലാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് റ​ൺ​വേ​യി​ൽ കി​ഴ​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ലാ​ൻ​ഡി​ങ്ങി​നി​ടെ തെ​ന്നി താ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് പ​തി​ച്ച് മൂ​ന്നാ​യി പി​ള​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു പൈ​ല​റ്റു​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 21 പേ​ർ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ മ​രി​ക്കു​ക​യും 168 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രി​ൽ 65 പേ​ർ പൂ​ർ​ണ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. തു​ട​ർ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്കു വി​ധേ​യ​രാ​കേ​ണ്ട അ​വ​സ്‍ഥ​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും. വീ​ൽ​ചെ​യ​റി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ലോ​കം. ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​മൂ​ലം ഒ​രു ജോ​ലി​ക്കും പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​രും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ഞ്ഞ​വ​രു​മു​ണ്ട്. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ഇ​വ​രെ കൈ​യൊ​ഴി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വി​മാ​നാ​പ​ക​ട​ശേ​ഷം കേ​​ന്ദ്ര​വും കേ​ര​ള​വും 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്രം ന​ൽ​കി​യ 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ കു​റ​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ഗ്ദാ​നം​ചെ​യ്ത സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ​യും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കി​ട്ടി​യ​തോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് 12 ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ ഏ​ഴ​ര കോ​ടി രൂ​പ വ​രെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചു. വീ​ടി​ന്റെ ജ​പ്തി​ഭീ​ഷ​ണി മൂ​ലം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ യാ​ത്രി​ക​ക്ക് 12 ല​ക്ഷം രൂ​പ എ​ന്ന ധാ​ര​ണ​ക്ക് സ​മ്മ​തി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ന​ട്ടെ​ല്ലി​നു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​ക്ക് വ​ക​യി​ല്ലാ​തെ വ​ല​യു​ക​യാ​ണ് ഇ​വ​രി​പ്പോ​ൾ.

    ടി.​വി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം എം.​എ​ൽ.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യു​ള്ള ആ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ​ഴി​യാ​ണ് മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും ഈ ​തു​ക​യി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കും ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​വ​രാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രി​ൽ ഏ​റെ​യും.

    ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് അ​ഞ്ചാ​ണ്ട് തി​ക​യു​മ്പോ​ഴും ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രി​ൽ പ​ല​രും ദു​രി​ത​ക്ക​ട​ലി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന് വി​മാ​ന ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ എം.​ഡി.​എ​ഫ് ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​നാ​പ​ക​ട ചാ​രി​റ്റി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഇ​ട​ക്കു​നി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Victimskaripoor accidentAir IndiaMalappuram News
    News Summary - karipoor plane crash victims unable to regain their lives even after 5 years
