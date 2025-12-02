Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    date_range 2 Dec 2025 11:20 PM IST
    date_range 2 Dec 2025 11:20 PM IST

    കാരശ്ശേരി ബാങ്ക്: ചെയര്‍മാന്‍ എന്‍.കെ. അബ്ദുറഹ്മാന്‍ പാര്‍ട്ടിയെ ചതിച്ചുവെന്ന് ഡി.സി.സി റിപ്പോർട്ട്

    കാരശ്ശേരി ബാങ്ക്: ചെയര്‍മാന്‍ എന്‍.കെ. അബ്ദുറഹ്മാന്‍ പാര്‍ട്ടിയെ ചതിച്ചുവെന്ന് ഡി.സി.സി റിപ്പോർട്ട്
    കാരശ്ശേരി ബാങ്ക്

    Listen to this Article

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കാ​ര​ശ്ശേ​രി സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എ​ന്‍.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ. ​പ്ര​വീ​ൺ​കു​മാ​ർ കെ.​പി.​സി.​സി​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി.​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    ബാ​ങ്ക് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ക​ച്ച​വ​ട​മാ​ക്കി​യെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എ​ന്‍.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​യെ ച​തി​ച്ചെ​ന്നും ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. കെ. ​പ്ര​വീ​ണ്‍കു​മാ​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ങ്കി​ല്‍ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ​ര്‍ ഭ​ര​ണം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​നു​കൂ​ല വി​ധി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എ​ന്‍.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​യെ ച​തി​ച്ചു. ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ അ​റി​യാ​തെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ വ്യാ​ജ ഐ.​ഡി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഒ​രു രാ​ത്രി കൊ​ണ്ട് 800ല​ധി​കം സി.​പി.​എം വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ സി​പി​എ​മ്മു​കാ​ര്‍ക്ക് ബാ​ങ്ക് വി​റ്റെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി. വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ത്ത​തി​ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ മു​ക്കം പൊ​ലീ​സി​ന് പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ അ​റി​യാ​തെ വോ​ട്ടു ചേ​ര്‍ത്ത​തി​ല്‍ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലും കേ​സ് ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 24 ല​ക്ഷം രൂ​പ കാ​ര​ശ്ശേ​രി ബാ​ങ്കി​ന്റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നി​രു​ന്നു. ആ​ര് അ​യ​ച്ചെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ആ ​പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് അ​ട്ടി​മ​റി ന​ട​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മ്പ​ത് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​ണ് ഇ​തി​ല്‍ അ​വി​ശ്വാ​സം ന​ല്‍കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ര്‍ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. കെ. ​ജ​യ​ന്തും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:kozhikode dcckarassery bankCPMCongress
    News Summary - Karassery Bank: Chairman N.K. Abdurahman cheated the party - DCC report
