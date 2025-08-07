Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സംഘർഷം: നേതാക്കളടക്കം 220 പേർക്കെതിരെ കേസ്

    കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സംഘർഷം: നേതാക്കളടക്കം 220 പേർക്കെതിരെ കേസ്
    ക​ണ്ണൂ​ർ: ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് കേ​സ്. അ​ക്ര​മം ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ത്തെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ, കെ.​എ​സ്.​യു, എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 220 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ​സ്. സ​ഞ്ജീ​വ്, എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. ന​ജാ​ഫ്, കെ.​എ​സ്.​യു സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​ർ​ഹാ​ൻ മു​ണ്ടേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ പെ​രി​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ അ​ശ്വ​ന്ത് (22), ഏ​ച്ചൂ​ർ മി​ൽ റോ​ഡി​ലെ സ​ന​ത്ത് കു​മാ​ർ (22), പ​ള്ളി​ക്കു​ന്നി​ലെ വൈ​ഷ്ണ​വ് (26), കാ​ഞ്ഞി​ലേ​രി​യി​ലെ ടി. ​ആ​ഷി​ഷ് (22), പാ​നൂ​രി​ലെ വൈ​ഷ്ണ​വ് കാ​മ്പ്ര​ത്ത് (23), ചേ​ലേ​രി​യി​ലെ സി.​വി. അ​തു​ൽ (21), പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ക​ണ്ട​ങ്കാ​ളി​യി​ലെ പു​തി​യ​ട​വ​ൻ ഹൗ​സി​ൽ എം.​പി. വൈ​ഷ്ണ​വ്, പെ​രി​ങ്ങോ​ത്തെ പി.​വി. അ​ഭി​ഷേ​ക്, ശ​ര​ത് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ഏ​രു​വേ​ശി​യി​ലെ ജോ​യ​ൽ, അ​തു​ൽ, ഷ​ബീ​ർ എ​ട​യ​ന്നൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടെ സി​റാ​ജ്, ഷാ​നി​ഫ്, അ​റ​ഫാ​ത്ത്, റി​സ്വാ​ൻ, മു​ഫ്സീ​ർ, ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി​യി​ലെ ന​ജാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ക​ണ്ടാ​ല​റി​യാ​വു​ന്ന 200 പേ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​തേ സ​മ​യം പൊ​തു​മു​ത​ൽ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​ത് വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ പൂ​ച്ചെ​ട്ടി​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ അ​ക്ര​മം കാ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടും പൊ​തു​മു​ത​ൽ ന​ശി​പ്പി​ച്ച വ​കു​പ്പ് ചേ​ർ​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​ര​സ്പ​രം ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും ലാ​ത്തി​വീ​ശി​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് വി​ര​ട്ടി​യോ​ടി​ച്ച​ത്. രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി​ക്കാ​രം​ഭി​ച്ച സം​ഘ​ർ​ഷം ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Kannur University clash: Case filed against 220 people including leaders
