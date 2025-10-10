Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:23 AM IST

    തീനാളം വിഴുങ്ങിയത് വ്യാപാരികളുടെ സ്വപ്നം

    തീനാളം വിഴുങ്ങിയത് വ്യാപാരികളുടെ സ്വപ്നം
    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ വ​ന്ന തീ​യി​ൽ വെ​ന്തു​രു​കി​യ​ത് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​​ന്റെ വ്യാ​പാ​ര ഹൃ​ദ​യം. ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ര​ക്കി​ൽ ന​ഗ​രം മു​ഴു​കി​യ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ ഒ​രു ക​ട​മു​റി​യി​ൽ തീ​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. വ​ലി​യ സം​ഭ​വ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ക​രു​തും മു​മ്പേ അ​ഗ്നി ആ​ളി​പ്പ​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രും മ​റ്റു യാ​ത്രി​ക​രു​മെ​ല്ലാം പു​ക ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​ത​ന്നെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​ഹൃ​ദ​യം അ​ഗ്നി വി​ഴു​ങ്ങാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    തൊ​ട്ടു​രു​മ്മി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് കരുതിയതിനുമ​പ്പു​റം തീ​പ​ട​ർ​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യും ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പും ജ​ന​സാ​ഗ​ര​മാ​യി. ക​ട​മു​റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ളു​ക​ൾ ജീ​വ​നും കൊ​ണ്ടോ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ട്. ക​ണ്ണൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്തം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ യാ​ത്രി​ക​രും പാ​തി​യി​ലാ​യി. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന​ക​ൾ ജി​ല്ല​യു​ടെ ഓ​രോ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും കു​തി​ച്ചെ​ത്തി വെ​ള്ളം ചീ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ഉ​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ എ​ല്ലാ ഗ​താ​ഗ​ത​വും ത​ട​ഞ്ഞാ​ണ് സേ​ന​യു​ടെ വ​ണ്ടി നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. വെ​ള്ളം തീ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ അ​ടു​ത്ത വ​ണ്ടി. അ​ങ്ങ​നെ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ പു​ക​യും ചൂ​ടും ഭീ​തി​യും ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​നം കെ​ടു​ത്തി.

    ഒ​രു ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി ക​ട​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തീ​പ​ട​രു​ക​യും ഭീ​ക​രാ​വ​സ്ഥ​യാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​പ്പോ​ഴും പൊ​ലീ​സും അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ളു​ക​ളെ മാ​റ്റാ​ൻ പാ​ടു​പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ലെ ഒ​രു കൂ​ട്ടം വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും യു​വാ​ക്ക​ളും റോ​ഡി​ലി​റ​ങ്ങി പൊ​ലീ​സി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു. ക​ട​ക​ളി​ലെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ബോ​ർ​ഡു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ക​ത്തി​യെ​രി​ഞ്ഞ് ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് പ​തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ട​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നെ​ല്ലാം പാ​ച​ക വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി മാ​റ്റാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ശ്ര​മി​ച്ചു.

    തൊ​ട്ടു​മു​ന്നി​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​റു​ള്ള​തി​നാ​ൽ വൈ​ദ്യു​തി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ഫാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ളു​ക​ളു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​റ​ങ്ങി​യോ​ടി​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് വ​ൻ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യ​ത്. 5.12ഓ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം രാ​ത്രി​യോ​ളം ക​വ​ർ​ന്ന​ത് ഒ​രു കൂ​ട്ടം വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഗ്നി​യു​ടെ ആ​ള​ലി​ന്റെ വേ​ഗം ക​ണ്ട് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും മ​റ്റും റോ​ഡി​നെ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ള്ളു​രു​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മു​ട്ടി​യു​രു​മ്മി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പേ നി​ർ​മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളാ​യ​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​മാ​ണ് അ​വ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് തീ​പ​ട​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ത്ര​മേ വെ​ള്ളം ചീ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഉ​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​ണ്ടി ക​യ​റാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    നി​മി​ഷ​നേ​രം കൊ​ണ്ട് വ​ലി​യ ശ​ബ്ദ​ത്തോ​ടെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ചി​ല്ലു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ക​ത്തി താ​ഴേ​ക്ക് പ​തി​ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഒ​രു വേ​ള ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്തേ​ക്ക് ഏ​റെ പ​ണി​പ്പെ​ട്ട് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന വ​ണ്ടി ക​യ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വ് ദു​ര​ന്തം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ടു​ത്തെ കാ​ഴ്ച.

    ഭ​യ​ന്നോ​ടി ജ​നം

    നി​മി​ഷ നേ​രം കൊ​ണ്ട് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​യി ജ​നം പ​ര​ക്കം പാ​ഞ്ഞു. സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും മ​റ്റ് യാ​ത്രി​ക​രു​മെ​ല്ലാം ഭ​യ​ന്നോ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബ​സു​ക​ൾ പാ​തി​വ​ഴി​ക്ക് ആ​ളെ​യി​റ​ക്കി​യ​തോ​ടെ വീ​ടെ​ത്താ​നാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നെ​ട്ടോ​ട്ടം.

    ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ​പോ​ലും കു​ടു​ങ്ങി​യ സ്ഥി​തി. ചാ​യ ക​ഴി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​ർ ഗ്ലാ​സ് വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞോ​ടു​ന്ന ദൃ​ശ്യം. ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ള​ട​ക്കം നി​മി​ഷ നേ​രം കൊ​ണ്ട് ഷ​ട്ട​ർ താ​ഴ്ത്തി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പു​റ​ത്തേ​ക്കോ​ടി.

    TAGS:Firetaliparambakannur
    News Summary - kannur taliparamba fire
