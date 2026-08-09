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    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 11:19 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 11:19 PM IST

    അ​ർ​ജു​ൻ ആ​യ​ങ്കി​യെ ജയി​ലിലേക്കയച്ചത് സ്വന്തം അഭിഭാഷകൻ

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    അ​ർ​ജു​ൻ ആ​യ​ങ്കി​യെ ജയി​ലിലേക്കയച്ചത് സ്വന്തം അഭിഭാഷകൻ
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    അ​ർ​ജു​ൻ ആ​യ​ങ്കി​യെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 2.45ന് ​പി​ടി​കൂ​ടി ക​ണ്ണൂ​ർ ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: അ​ർ​ജു​ൻ ആ​യ​ങ്കി​ക്ക് ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത് സ്വ​ന്തം അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ​ത​ന്നെ. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യാ​ൽ ഈ ​വ​ഴി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​യ​ങ്കി​യും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നും എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് സാ​രം. ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ട​തി മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് അ​വ​ധി​യാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ആ​യ​ങ്കി​യെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത്.

    ​അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​വും കോ​ത​മം​ഗ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ർ​ജു​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ വ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​വു​മെ​ല്ലാം വി​ചാ​രി​ച്ച​ത് താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​ഞ്ഞ വ​കു​പ്പ് ചു​മ​ത്തി​യ ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ കേ​സി​ന് അ​ർ​ജു​ൻ ആ​യ​ങ്കി​ക്ക് ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ർ​ജു​ൻ ആ​യ​ങ്കി​യു​ടെ വ​ക്കീ​ൽ എം.​കെ. ഹ​സ്സ​ൻ ഒ​രു​മു​ഴം മു​മ്പേ എ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ കൊ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​യ​ങ്കി​ക്കു​മേ​ൽ എ​ല്ലാ കേ​സും ചു​മ​ത്താ​മെ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ധാ​ര​ണ പൊ​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നി​യ​മ സാ​ധു​ത​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് മ​റ്റ് കേ​സു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​മെ​ന്ന് വ​ക്കീ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​റ​ണാ​കു​ളം ഊ​ന്നു​ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം രാ​വി​ലെ​ത​ന്നെ എ​ത്തി അ​ർ​ജു​ൻ ആ​യ​ങ്കി​യു​മാ​യി മ​ട​ങ്ങാ​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു വ​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ക്കീ​ലും ആ​യ​ങ്കി​യും അ​തി​സ​മ​ർ​ഥ​മാ​യി പൊ​ലീ​സി​നെ പ​റ്റി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യം കു​ടു​ക്കി​യ​ത് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ, പി​ന്നെ ആ​യ​ങ്കി​യും

    ക​ണ്ണൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വ്യാ​പ​ക തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ ആ​ദ്യം പൊ​ലീ​സ് കു​ടു​ക്കി​യ​ത് ആ​യ​ങ്കി​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യാ​ണ്. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളേ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രെ​യും കു​ടു​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ അ​ർ​ജു​​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം കെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ല​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി ഏ​ഴോ​ളം പേ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ടീം ​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ർ​ജു​ന്റെ അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ ജി​തി​ൻ, സു​ഭാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ വ​ള​പ​ട്ട​ണം പൊ​ലീ​സും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ജി​തി​ന്റെ കാ​റാ​ണ് അ​ർ​ജു​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ർ​ജു​നെ ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ താ​ളി​കാ​വി​ലെ​ത്തി​ച്ച കാ​ർ ഡ്രൈ​വ​റെ​യും പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ച​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​യി​ൽ അ​ർ​ജു​ൻ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​ർ കാ​മ​റ​യി​ൽ​പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സു​ഹൃ​ത്തി​നോ​ടൊ​പ്പം ആ​ദ്യം യാ​ത്ര ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ആ​യ​ങ്കി പി​ന്നീ​ട് ഒ​റ്റ​ക്കാ​യി യാ​ത്ര. ഇ​ത് പൊ​ലീ​സി​നെ വ​ഴി​തെ​റ്റി​ക്കാ​ൻ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ചെ​യ്ത​താ​യി​രു​ന്നു. എ​ട​പ്പാ​ളി​ൽ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ചെ​ല​വി​ട്ട​താ​യി പൊ​ലീ​സ് സ്​​പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ചും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് അ​ർ​ജു​ൻ ക​ട​ന്നി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ന് ഏ​താ​ണ്ടു​റ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ, അ​ർ​ജു​ൻ ആ​യ​ങ്കി ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​കാ​നു​പ​യോ​ഗി​ച്ച കാ​ർ ശ​നി​യാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​ർ പു​തി​യ തെ​രു​വി​ന​ടു​ത്തെ പ​ന​ങ്കാ​വി​ലാ​ണ് കാ​ർ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. അ​ർ​ജു​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള​താ​ണ് വാ​ഹ​നം. അ​തേ​സ​മ​യം, പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഓ​രോ നീ​ക്ക​വും അ​പ്പ​പ്പോ​ൾ ആ​യ​ങ്കി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യു​ള്ള പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നീ​ക്കം അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ര​ല്ലാ​തെ മ​റ്റാ​രും അ​റി​ഞ്ഞ​തു​മി​ല്ല.

    പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഊ​രി​പ്പോ​രാ​ൻപ​റ്റു​മോ എ​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​റി​യ​ണം

    ആ​യ​ങ്കി ഒ​രു പ​രി​ധി വി​ട്ട് വ​ള​ർ​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ​ക്ക് തോ​ന്ന​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ അ​യാ​ളെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി പൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നുവെന്ന് എ.​ഡി.​ജി.​പി പി. ​വി​ജ​യ​ൻ. കാ​പ്പ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചു​മ​ത്തു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത വ​കു​പ്പു​ള്ള കേ​സു​ക​ളും ആ​യ​ങ്കി​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ണ്ട്. അ​ത്ര പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഊ​രി​പ്പോ​രാ​ൻ പ​റ്റു​മോ എ​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​റി​യ​ണം. ലൊ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​റി​യാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ അ​യാ​ൾ പോ​കു​ന്ന​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും വി​ജ​യ​ൻ പറഞ്ഞു.

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    TAGS:Kerala PoliceGangsterArjun Ayankikannurnews
    News Summary - അ​ർ​ജു​ൻ ആ​യ​ങ്കി​യെ ജയി​ലിലേക്കയച്ചത് സ്വന്തം അഭിഭാഷകൻ
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