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Madhyamam
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    ജില്ല ആശുപത്രി വികസനം: ഡി.എസ്.സിയുമായി സ്ഥലകൈമാറ്റം ചെയ്യാന്‍ നടപടി വേണം

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    ജില്ല ആശുപത്രി വികസനം: ഡി.എസ്.സിയുമായി സ്ഥലകൈമാറ്റം ചെയ്യാന്‍ നടപടി വേണം
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    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് ഡി​ഫെ​ന്‍സ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കോ​ര്‍പ്‌​സി​ന്റെ (ഡി.​എ​സ്‌.​സി) അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​വും റോ​ഡി​ന് എ​തി​ര്‍വ​ശ​ത്തു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി ഭൂ​മി​യും പ​ര​സ്പ​രം കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ടി ​ഒ മോ​ഹ​ന​ന്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന യോ​ഗം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ജി​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടേ​താ​യി റോ​ഡി​ന് മ​റു​വ​ശ​ത്തു​ള്ള ഒ​ന്ന​ര​യേ​ക്ക​റോ​ളം സ്ഥ​ല​വും ആ​ശു​പ​ത്രി​യോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന ഡി.​എ​സ്.​സി​യു​ടെ ഭൂ​മി​യും പ​ര​സ്പ​രം കൈ​മാ​റി​യാ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും എം.​എ​ല്‍.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ വ​കു​പ്പ് ത​ല​ത്തി​ല്‍ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കാ​ന്‍ യോ​ഗം അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ല്‍കി.

    സ്ഥ​ലം അ​ള​ന്ന് തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ്യൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല പ​രി​മി​തി പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​ധു​നി​ക നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ ഉ​യ​ര്‍ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ കെ​ട്ടി​ട സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഓ​വു​ചാ​ലു​ക​ള്‍ പു​ന​ര്‍നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ്ഥ​ലം വേ​ണ​മെ​ന്നും എം.​എ​ല്‍.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്ഥ​ലം കൈ​മാ​റ്റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ പി ​വി​ഷ്ണു​രാ​ജ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ല്‍കി.

    സി​റ്റി റോ​ഡ് ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളും യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍, ക​ന്റോ​ണ്‍മെ​ന്റ് ബോ​ര്‍ഡ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, വ​കു​പ്പ് ത​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Kannur District Hospital Development
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