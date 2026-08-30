കോളേജ് പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപണം; കണ്ണൂരിലെ സിപിഎം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നോർത്ത് മലബാർ എജ്യുക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി നിരീക്ഷണത്തിൽ

കോളേജ് പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപണം; കണ്ണൂരിലെ സിപിഎം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നോർത്ത് മലബാർ എജ്യുക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി നിരീക്ഷണത്തിൽtext_fields
കണ്ണൂർ: നിർദ്ദിഷ്ട കോളേജ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നെന്ന ആരോപണത്തിൽ കണ്ണൂരിലെ സിപിഎം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നോർത്ത് മലബാർ എജ്യുക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി പ്രതിസന്ധിയിൽ. പദ്ധതിക്കായി സ്വരൂപിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗത്തിലും അനുബന്ധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലും സുതാര്യതയില്ലെന്ന പരാതികളാണ് സൊസൈറ്റിയെയും പ്രാദേശിക പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുതിയൊരു സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നോർത്ത് മലബാർ എജ്യുക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ഫണ്ട് ശേഖരണം നടത്തുകയും ചെയ്തത്. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ തുടർനടപടികളിലോ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാതിരുന്നതും സമാഹരിച്ച തുകയുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കാത്തതുമാണ് ആരോപണങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്.
പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നും ഉയർന്ന അതൃപ്തിയെത്തുടർന്ന് വിഷയം ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം നിർബന്ധിതമായിട്ടുണ്ട്. സംഘടനാ തലത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾക്കൊപ്പം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ആരോപണങ്ങളാണെന്നും കണക്കുകൾ കൃത്യമാണെന്നുമാണ് സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ പ്രാഥമിക വിശദീകരണം.
2015-ൽ ഇരിട്ടി സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രൂപീകരിച്ച സൊസൈറ്റിയിൽ നിലവിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് കുര്യനാണ് പ്രസിഡന്റ് പദവി വഹിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളിൽ നിന്നായി 1,000 രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഓഹരികളായാണ് വൻതുക സമാഹരിച്ചതെന്ന് പരാതിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ ഫണ്ട് സമാഹരണം പൂർത്തിയായി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും എത്ര തുക പിരിച്ചെടുത്തു, എത്ര ഓഹരികൾ വിതരണം ചെയ്തു, പണം എവിടെ വിനിയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന സമഗ്രമായ രേഖകളോ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടോ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ സൊസൈറ്റി തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് നിക്ഷേപകരുടെ പ്രധാന ആക്ഷേപം.
കോളേജ് നിർമാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക തിരികെ നൽകുകയോ ചെയ്യണമെന്ന കർശന നിലപാടിലാണ് നിക്ഷേപകർ. എന്നാൽ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും കോളേജ് നിർമാണത്തിനായി ഇരിട്ടി നഗരത്തോട് ചേർന്ന് 38 സെന്റ് ഭൂമി ഇതിനകം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് കുര്യൻ വ്യക്തമാക്കി. സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി കോളേജ് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തൃതി കോളേജ് നിർമാണത്തിന് പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷവും നിക്ഷേപകരും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുകയാണ്.
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