Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    27 Dec 2025 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 12:16 PM IST

    ക​ണ്ണൂ​ർ ന​ഗ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ള​റാ​കും; പ​യ്യാ​മ്പ​ല​ത്തി​നും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നും പ്ര​ഥ​മ​ പ​രി​ഗ​ണ​ന

    ക​ണ്ണൂ​ർ ന​ഗ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ള​റാ​കും; പ​യ്യാ​മ്പ​ല​ത്തി​നും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നും പ്ര​ഥ​മ​ പ​രി​ഗ​ണ​ന
    ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പി. ​ഇ​ന്ദി​ര​ക്ക് സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക്

    ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന അ​നു​മോ​ദ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ എം.​പി മ​ധു​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ക​ണ്ണൂ​ർ: പു​തു​താ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​ർ അ​ഡ്വ. പി. ​ഇ​ന്ദി​ര മാ​ധ്യ​മ​വു​മാ​യി അ​വ​രു​ടെ വി​ക​സ​ന​ക്കാ​ഴ്ച്പ്പാ​ട് മു​ന്നോ​ട്ട് വെക്കുന്നു.

    പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം

    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ച​രി​ത്ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള മ​ണ്ണാ​ണി​ത്. ഇ​വി​ടു​ത്തെ മേ​യ​റാ​യ​തി​ൽ വ​ലി​യ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വ​വും ത​നി​ക്കു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​റാ​യു​ള്ള ക​രു​ത്ത് പു​തി​യ ചു​മ​ത​ല​ക്ക് ശ​ക്തി പ​ക​രു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ്വാ​സം.

    തു​ട​ർ​ വി​ക​സ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കും

    ന​ല്ല കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടോ​ടെ​യാ​ണ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണം മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​വു​ക. തു​ട​ർ​വി​ക​സ​ന​മാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. നേ​ര​ത്തെ​യു​ള​ള യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി വ​ലി​യ വി​ക​സ​ന​ക്കു​തി​പ്പാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ചേ​ർ​ത്തു നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള വി​ക​സ​നം തു​ട​രും.

    ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​നി​ക്കും

    വി​ക​സ​ന​മെ​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നാ​ടി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണ്. നാ​ളി​തു​വ​രെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും മാ​നി​ച്ചാ​ണ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​നി​യും ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വും.

    പ​യ്യാ​മ്പ​ല​വും സ്റ്റേ​ഡി​യ​വും ന​വീ​ക​രി​ക്കും

    പ​യ്യാ​മ്പ​ലം ശ്മ​ശാ​നം ആ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റും. പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ന​വീ​ക​രി​ക്കും. പ​ഴ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് ന​വീ​ക​രി​ച്ച് ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സും തീ​യേ​റ്റ​ർ സ​മു​ച്ച​യ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ഡി.​പി.​ആ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കും.

    നി​ല​വി​ൽ തു​ട​ങ്ങി വെ​ച്ച ന​ഗ​ര സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. ജ​വ​ഹ​ർ​സ്റ്റേ​ഡി​യം ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ന​ട​പ്പാ​ക്കും. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​കാ​യി​ക-​കാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം വ​ലി​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. തെ​രു​വു​നാ​യ് ശ​ല്യ​ത്തി​നും പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കും. ത​ന​തു​വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും.

    മ​ലി​നജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ് വി​വാ​ദ​മാ​ക്കു​ന്നു

    മ​ലി​ന ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ് ചി​ല​ർ വ​ലി​യ വി​വാ​ദ​മാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. എ​ന്താ​യാ​ലും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ഭാ​വി​യി​ൽ വ​ലി​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​മൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ശു​ദ്ധ​ജ​ല ട്രീ​റ്റ്മെ​ന്റ് പ്ലാ​ന്റ് വ​ന്നേ​തീ​രു. സ​ർ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​യ ശേ​ഷം നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കി​ല്ല. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ചി​ല ഇ​ല്ലാ​ക്ക​ഥ​ക​ൾ മെ​ന​ഞ്ഞ് വി​വാ​ദ​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ലൊ​ന്നും ഒ​രു ക​ഴ​മ്പു​മി​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞി​ല്ലേ. അ​ഴി​മ​തി​യാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം പൊ​ള്ള​യാ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ശ്വാ​സ​മെ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ വേ​ർ​തി​രി​വി​ല്ല

    ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നി​ച്ചു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​വ​രാ​ണ്. അ​തി​ൽ വേ​ർ​തി​രി​വി​ല്ല. 56 പേ​രും ഒ​ന്നി​ച്ചു നി​ൽ​ക്ക​ണം. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ന​ന്നാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു. വി​ക​സ​ന കാ​ര്യ​ത്തി​ന് കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും ത​യാ​റാ​ക​ണം.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ട്

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സും മ​റ്റ് ഘ​ട​ക ക​ക്ഷി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​ണ്. ത​ന്നെ ഈ ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് നി​യോ​ഗി​ച്ച​തു പോ​ലും അ​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ്.

    പാ​ർ​ട്ടി​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വ​വും ഒ​രു​വി​ക​സ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് മു​ന്നോ​ട്ടു വ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക.

