Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightക​ണ്ണൂ​ർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 11:19 AM IST

    ക​ണ്ണൂ​ർ അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ദ്യ ജി​ല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഇ​ന്ന്
    ക​ണ്ണൂ​ർ അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ദ്യ ജി​ല്ല
    cancel

    ക​ണ്ണൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​ദ്യ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​മു​ക്ത ജി​ല്ല​യെ​ന്ന നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ക​ണ്ണൂ​ർ. ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​ദ്യ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ മു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച കു​റ്റ്യാ​ട്ടൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, എ​ട​ക്കാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ധ​ർ​മ​ടം നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം എ​ന്നി​വ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ ഈ ​നേ​ട്ടം.

    2021 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മാ​യി ഭ​ക്ഷ​ണം, ആ​രോ​ഗ്യം, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന വ​രു​മാ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ല്ലാ​ത്ത അ​ർ​ഹ​രാ​യ 3973 കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി മൈ​ക്രോ പ്ലാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി. 1078 പേ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും 2296 പേ​ർ​ക്ക് സാ​ന്ത്വ​ന പ​രി​ച​ര​ണ​വും ചി​കി​ത്സ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള 235 പേ​ർ​ക്ക് ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ക​യും കു​ടും​ബ​ശ്രീ മു​ഖേ​ന തൊ​ഴി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    967 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ട്, ഒ​മ്പ​ത് ടോ​യ്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ, 17 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം, എ​ട്ട് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. 413 പേ​ർ​ക്ക് ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, 262 പേ​ർ​ക്ക് റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ്, 280 പേ​ർ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, 149 പേ​ർ​ക്ക് ജോ​ബ് കാ​ർ​ഡ്, 25 പേ​ർ​ക്ക് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ്, 615 പേ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി എ​ന്നീ അ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ന്ത്രി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dharmadam constituencyEradication of extreme povertykannurKerala
    News Summary - Kannur becomes the first district without extreme poverty
    Similar News
    Next Story
    X