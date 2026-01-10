Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ജയിലിൽ തന്ത്രിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

    ജയിലിൽ തന്ത്രിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ല്‍ റിമാൻഡിലായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ശ​ബ​രി​മ​ല ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര് രാ​ജീ​വ​ർക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം. തുടർന്ന് തന്ത്രിയെ തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പരിശോധനക്കായി എത്തിച്ചു. വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നാണ് വിവരം. തല കറക്കവും ക്ഷീണവുമാണ് രാവിലെ അനുഭവപ്പെട്ടത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച നാ​ലു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് താ​ന്ത്രി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​സാ​ന വാ​ക്കാ​യ ത​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. തുടർന്ന് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ത​ന്ത്രിയെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. താ​നൊ​രു തെ​റ്റും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാണ് അ​റ​സ്റ്റി​ന് ശേ​ഷം വൈ​ദ്യ പ​രി​ശാ​ധ​ന​ക്കാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചപ്പോൾ ത​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ പോ​റ്റി​യെ കേ​റ്റി​യ​തും ശ​ക്ത​നാ​ക്കി​യ​തും ത​ന്ത്രി രാ​ജീ​വ​ര് ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ത​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​ളാ​ണെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തും ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി സ്വാ​ധീ​നം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ.​പ​ത്മ​കു​മാ​റും അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തോ​ട് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ത​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സ്വ​ർ​ണം പ​തി​ച്ച പാ​ളി​ക​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം കൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട​തെ​ന്നും ദൈ​വ​തു​ല്യ​നാ​യി ക​ണ്ട​വ​ർ ച​തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​ത്മ​കു​മാ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ ത​ന്ത്രി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എന്നാൽ, പാ​ളി​ക​ൾ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത് ത​ന്ത്രി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്ത്രി ന​ൽ​കി​യ അ​നു​മ​തി​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നെ​ണ്ണം സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    അതേസമയം, ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ (ഇ.​ഡി) കേ​സെ​ടു​ത്തു. ക​ള്ള​പ്പ​ണം ത​ട​യ​ൽ നി​യ​​മ (പി.​എം.​എ​ൽ.​എ) പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി ഇ.​ഡി കൊ​ച്ചി യൂ​നി​റ്റാ​ണ്​ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​​മെ​ന്‍റ്​ കേ​സ്​ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ (ഇ.​സി.​ഐ.​ആ​ർ) ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ഇ.​ഡി ജോ​യ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​കും കേ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക.

    കേ​സി​ൽ ക്രൈ​ം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ഇ.​ഡി​യു​ടെ ഇ.​സി.​ഐ.​ആ​റി​ലും പ്ര​തി​ക​ളാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി, എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, എ​ൻ. വാ​സു, 2019ലെ ​തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ലെ മ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഒ​റ്റ കേ​സ്​ ആ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക. പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ത്ത്​ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യേ​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്നാ​കും അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ങ്ങു​ക. എ​സ്.​ഐ.​ടി കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ചാ​ലും പ്ര​തി​ക​ളെ ഇ.​ഡി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത. കേ​സി​ലെ ക​ള്ള​പ്പ​ണ ഇ​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​കും ഇ.​ഡി​യു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം.

